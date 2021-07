Verizon et Mastercard s’associent pour transformer les iPhones en terminaux de paiement NFC

Verizon et Mastercard ont annoncé un nouveau partenariat qui espère faire progresser les solutions de paiement sans contact avec le service cellulaire 5G. La collaboration vise à aider les petites et moyennes entreprises et l’une des possibilités les plus intéressantes est de faire de l’iPhone et d’autres smartphones des terminaux de paiement sans contact sans avoir besoin de matériel externe.

Square, Paypal et d’autres ont révolutionné les terminaux de paiement par carte de crédit au cours de la dernière décennie avec de petits dongles fonctionnant via une prise casque, un port Lightning, etc., et évoluant plus tard pour permettre des lecteurs de puces externes et NFC. Cela a facilité l’acceptation des paiements pour toute une gamme d’entreprises et a probablement permis et inspiré de nombreuses nouvelles petites entreprises à démarrer.

Rapporté par CNBC, Mastercard et Verizon s’associent désormais pour innover autour de la 5G et des paiements sans contact. Le plan jusqu’à présent est relativement vague avec l’objectif d'”avoir quelques innovations du partenariat d’ici 2023″ qui amélioreront le commerce pour les petites et moyennes entreprises.

Mais l’une des possibilités les plus intéressantes partagées par Frank Holland de CNBC est l’idée d’accepter des paiements via des robinets NFC sans contact sur des appareils comme les smartphones iPhone et Android. Jusqu’à présent, avec l’iPhone, la technologie sans contact NFC ne fonctionne que pour effectuer des paiements, pas pour les recevoir avec des cartes de crédit et de débit.

Et ils vont se pencher sur des choses comme l’innovation, y compris les technologies tap and touch pour smartphones qui permettent de transformer ces smartphones en terminaux de paiement tap and touch.

Mais pour que quelque chose comme ça arrive sur iPhone/Apple Pay, Mastercard et Verizon auraient sûrement besoin de s’associer à Apple – quelque chose dont il n’est pas fait mention pour l’instant. Et il est également possible qu’Apple travaille déjà sur la fonctionnalité elle-même.

Alors qu’Apple Cash fonctionne pour envoyer de l’argent à d’autres via iMessage et peut ensuite être dépensé via Apple Pay/NFC dans les magasins, en ligne et dans les applications, il n’est pas conçu comme un système de paiement pour les entreprises.

Quant à la pertinence de la 5G pour l’innovation de paiement sans contact que Mastercard et Verizon visent, ce n’est probablement pas si crucial que la 5G deviendra le réseau cellulaire de facto au cours des prochaines années. Le PDG de Mastercard a donné un exemple générique d’aide de la 5G dans un scénario d’achat :

« Un grand détaillant peut facilement le faire. Une petite entreprise, comment vont-ils faire ? C’est exactement ce que cela apportera ; La 5G nous permet d’offrir une expérience complète », a d’abord déclaré à CNBC le PDG de Mastercard, Michael Miebach, avant l’annonce. « Par exemple, je choisis un article dans une boutique, mais en fait ils n’ont pas la couleur que j’aime. Je vais donc le faire renvoyer à la maison, et il sera payé une fois qu’il arrivera, tout cela se met en place et nous, avec la 5G, allons permettre cela. »

Miebach a également parlé de nouveaux domaines dans lesquels se développer, faisant peut-être même allusion aux paiements en crypto-monnaie et au travail à « long terme » :

“Il y a aussi plus de portée dans de nouveaux types de paiements”, a-t-il ajouté. “En fin de compte, la façon dont je le vois de nos entreprises, nous construisons un marché à long terme pour nous développer.”

