Verizon étend la 5G UWB et l’Internet domestique 5G à 9 autres villes américaines

Dans la foulée de l’annonce d’un nouveau partenariat de 10 ans avec la NFL, Verizon a également dévoilé les dernières villes américaines à acquérir la bande ultra-large 5G à haut débit et la couverture Internet domestique 5G. L’extension porte la première à 82 villes, la seconde étant désormais disponible dans 57.

Verizon a partagé tous les détails sur la nouvelle couverture 5G mobile et domestique dans un communiqué de presse aujourd’hui. Les nouvelles villes bénéficiant de la 5G UWB incluent Harrisburg, PA; Athènes, Géorgie ; Orlando, Floride et Fremont, Californie.

Pendant ce temps, Verizon 5G Home Internet est arrivé à Fremont, en Californie ; Orlando, Floride ; Pensacola, Floride ; Sarasota, Floride et Niagara Falls, NY.

Les clients obtiennent plus de 5G dans plus d’endroits sur leurs téléphones et chez eux. Le service de mobilité 5G ultra large bande est désormais disponible à Harrisburg, en Pennsylvanie ; Athènes, Géorgie ; Orlando, FL et Fremont, CA, ce qui signifie que la 5G Ultra Wideband est désormais disponible dans certaines parties de 82 villes. 5G Home est désormais disponible dans cinq villes supplémentaires : Fremont, CA ; Orlando, Floride ; Pensacola, Floride ; Sarasota, Floride et Niagara Falls, NY. Avec l’ajout de ces nouvelles villes, l’Internet domestique 5G de Verizon est désormais disponible dans certaines parties de 57 villes.

La couverture 5G UWB de Verizon est connue pour être la version la plus rapide de la norme cellulaire de nouvelle génération – bien que plus rare à trouver – avec des vitesses allant jusqu’à 1 Gbps et des vitesses moyennes d’environ 700 Mbps.

L’Internet résidentiel 5G de Verizon offre des vitesses allant jusqu’à 1 Gbps et des vitesses de téléchargement moyennes de 300 Mbps. Les plans commencent à seulement 50 $ pour les clients Verizon et 70 $ pour ceux qui n’ont pas de plan Verizon existant.

Et Verizon couvre même jusqu’à 500 $ de frais de résiliation anticipée pour passer au plan domestique 5G.

