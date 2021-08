Verizon étend l’Internet professionnel 5G, désormais disponible dans 42 villes avec des vitesses allant jusqu’à 400 Mbps [U: 5 new cities]

Verizon poursuit le déploiement cohérent de son Internet d’affaires 5G dans davantage de villes. Le service haut débit est désormais disponible sur 18 autres marchés, ce qui porte le total à 42. Les vitesses vont jusqu’à 400 Mbps sans plafond de données et Verizon offre également aux entreprises jusqu’à 1 500 $ pour couvrir les frais de résiliation anticipée pour les nouveaux clients.

Mise à jour 8/5 : Cinq autres villes ont désormais accès à l’Internet d’affaires 5G de Verizon, ce qui porte le total à 47.

Les villes les plus récentes à bénéficier de la couverture de l’Internet rapide d’affaires 5G de Verizon sont Gresham, OR; Albuquerque, Nouveau-Mexique ; Austin, Texas ; Little Rock, AR ; et Nashville, Tennessee. Le blocage des prix de 10 ans et jusqu’à 1 500 $ pour prendre en charge les frais de résiliation anticipée sont toujours disponibles.

En avril, Verizon a proposé son Internet professionnel 5G dans 24 villes américaines. Aujourd’hui, Verizon a partagé ce chiffre est passé à 42 avec une nouvelle couverture dans plus d’une douzaine d’États dans 18 villes.

L’Internet domestique 5G de Verizon est également disponible dans plus de 40 États.

Avec des vitesses moyennes de 300 Mbps et des vitesses maximales allant jusqu’à 400 Mbps, l’Internet d’affaires 5G de Verizon offre un verrouillage des prix de 10 ans et aucun plafond de données.

Et maintenant, les nouveaux clients ont droit à un crédit pouvant aller jusqu’à 1 500 $ pour prendre en charge les frais de résiliation anticipée pour quitter un fournisseur existant.

Les plans commencent à partir de 69 $/mois pour un service de 100 Mbps avec des options pour 200 Mbps à 99 $/mois et 400 Mbps à 199 $/mois.

Vous pouvez vérifier si le service est disponible dans votre région ici. La disponibilité étendue de l’Internet professionnel 5G dévoilée aujourd’hui comprend des zones dans les villes suivantes :

Ann Arbor, MI Akron, OH Fresno, CA Spokane, WA Columbia, SC Milwaukee, WI Tampa, FL St. Petersburg, FL Memphis, TN San Antonio, TX Columbus, OH Raleigh, NC Durham, NC Greensboro, NC Seattle, WA Tucson , AZ Des Moines, IA La Nouvelle-Orléans, LA

Et voici les 24 villes où le service est déjà disponible :

Anaheim Atlanta Chicago Cincinnati Cleveland Dallas Denver Détroit Houston Indianapolis Kansas City (MO) Las Vegas Los Angeles Miami Minneapolis Phoenix Sacramento Salt Lake City San Diego San Francisco San Jose St. Louis St. Paul Parties de Riverside-Corona, CA

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :