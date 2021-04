Verizon étend l’Internet résidentiel 5G et 5G à très large bande à ces nouvelles villes

Verizon a annoncé aujourd’hui que sa couverture 5G ultra-large bande ultra-rapide arriverait dans quatre autres villes américaines. Et juste après avoir annoncé que son Internet résidentiel 5G est disponible dans 30 villes, trois nouvelles y ont accès.

Verizon a partagé que l’extension 5G Ultra Wideband arrivera à la Nouvelle-Orléans, à San Antonio, à Fresno et à Riverside, en Californie, dans un communiqué de presse aujourd’hui. L’ensemble de la gamme iPhone 12 peut profiter de la nouvelle couverture haute vitesse mmWave 5G.

Plus de 5G arrive sur le réseau construit correctement. Verizon 5G offre la fiabilité que les clients attendent de Verizon et les performances sans précédent de la 5G Ultra Wideband. Cette semaine, Verizon étend la mobilité ultra large bande 5G à certaines parties de la Nouvelle-Orléans, LA; Fresno, Californie; Riverside, Californie; et San Antonio, TX.