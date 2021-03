Verizon fait ses adieux à son réseau 3G à la fin de 2022

Le réseau 3G de Verizon touche à sa fin officielle, l’opérateur annonçant aujourd’hui la fermeture de son réseau 3G à la fin de 2022.

Depuis 2016, nous déclarons publiquement que nous mettons activement hors service notre réseau 3G CDMA. Dans un premier temps, nous avons annoncé que nous fermerions notre réseau 3G en 2019. Cependant, nous avons prolongé notre date d’arrêt – d’abord à la fin de 2020 et maintenant à la fin de 2022 – afin de prendre soin de nos clients et de leur donner tous les efforts possibles. pour minimiser les interruptions de leur service à mesure qu’ils passent à des technologies plus récentes et plus avancées.