Verizon lance cette semaine une nouvelle application Fios TV pour Apple TV

Verizon a annoncé aujourd’hui l’extension de son application Fios TV à l’Apple TV, ainsi qu’à Amazon Fire TV. Auparavant, les applications Fios TV n’étaient disponibles que sur les téléphones et les tablettes, ce qui marque une extension notable aux décodeurs et aide les utilisateurs d’Apple TV à éviter de payer Verizon séparément pour un décodeur Fios dédié.

Verizon exigera toujours que les clients Fios aient un boîtier Fios TV One dans leur maison, mais cela est inclus avec tous les forfaits Fios TV sans frais supplémentaires. À partir de là, les utilisateurs peuvent installer l’application Fios TV sur leur Apple TV pour accéder à d’autres téléviseurs dans toute la maison, plutôt que d’avoir à payer plusieurs boîtiers Fios TV One de Verizon.

Verizon explique :

Maintenant, vous pouvez également mélanger et assortir la façon dont vous regardez vos émissions préférées. L’application Fios TV Home sera disponible sur Apple TV 4K, Apple TV HD et Amazon Fire TV à partir du 22 juillet 2021, créant de nouvelles façons de regarder la télévision en direct avec Verizon Fios. Avec le Fios TV One à commande vocale, désormais inclus dans les nouveaux forfaits Fios TV, les clients obtiennent le premier boîtier Fios TV inclus sans frais supplémentaires et peuvent désormais regarder la télévision en direct sur des appareils compatibles dans toute la maison. Les parents peuvent regarder des événements sportifs en direct sur la box Fios dans le salon tandis que les enfants regardent des dessins animés et les ados regardent des comédies sur les téléviseurs connectés dans leurs chambres. Avec Fios TV One permettant plus de flexibilité, les utilisateurs de Fios TV peuvent plus facilement placer des téléviseurs dans la cuisine, sur la terrasse arrière ou dans d’autres zones de la maison.

Une limitation ici est que vous serez limité à deux flux simultanés par boîtiers TV Fios, dit Verizon.

La nouvelle application Verizon Fios TV sera disponible pour Apple TV 4K et Apple TV HD à partir de demain 22 juillet. Vous pouvez en savoir plus sur les nouveaux plans Mix and Match de Verizon sur son site Web. Les forfaits commencent à 56 $ par mois, ce qui comprend un forfait de base et la possibilité de choisir vos cinq chaînes préférées.

