Verizon lance des barres de son Bang & Olufsen Android TV coûteuses avec Dolby Atmos

Verizon a annoncé avoir collaboré avec Bang & Olufsen pour créer deux barres de son avec sa Stream TV. Cela signifie que les clients peuvent accéder aux fonctionnalités de la précédente box Stream TV autonome avec l’expérience audio étendue d’une barre de son.

Ces barres de son sont chacune livrées avec le son surround virtuel Dolby Atmos, le Wi-Fi 6 et fonctionnent sur Android TV pour une excellente prise en charge des applications. Ces systèmes disposent de 2 Go de RAM système et de 16 Go de stockage, ce qui devrait être plus que suffisant pour gérer le streaming 4K activé par le port HDMI 2.1 pour une sortie avec une prise en charge vidéo jusqu’à 4K 60 Hz.

La barre de son Verizon Stream TV moins chère possède deux ports HDMI pour les appareils externes, vous n’avez donc pas à vous soucier d’utiliser un port HDMI avec cette barre de son. Vous pouvez facilement brancher vos consoles de jeux ou votre lecteur Blu-ray dans ces ports pour les visualiser sur votre téléviseur. Cette barre de son utilise cinq haut-parleurs pour produire sa large gamme de sons, dont trois haut-parleurs large bande et deux woofers. Cette barre de son devrait pouvoir rivaliser avec certaines des meilleures barres de son que vous puissiez obtenir malgré son prix bas.

La barre de son Verizon Stream TV Pro va beaucoup plus loin avec des mises à niveau majeures des composants audio. Cette barre de son est livrée avec neuf haut-parleurs, dont quatre pleine gamme, trois tweeters et deux woofers. Le fait d’avoir une plus large gamme d’enceintes comme celle-ci permet à la barre de son de recréer les sons avec plus de précision et de fournir la fidélité nécessaire pour créer un effet surround virtuel convaincant. Cette barre de son est également livrée avec du matériel de montage mural pour que vous puissiez garder la configuration de votre téléviseur propre.

Si vous cherchez un moyen d’économiser sur ces mises à niveau audio, Verizon propose une promotion sur les accessoires avec jusqu’à 30 % de réduction sur votre achat lorsque vous achetez trois accessoires ou plus.

Améliorez votre téléviseur

Barre de son Verizon Stream TV

Prise en charge de Dolby Atmos dans un boîtier compact

Cette barre de son offre un excellent streaming 4K avec Wi-Fi 6 et un ensemble de cinq haut-parleurs avec prise en charge du surround virtuel Dolby Atmos.

Cinéma maison

Barre de son Verizon Stream TV Pro

Passez à un son plus puissant

La taille plus grande et la plus grande variété de haut-parleurs de la Soundbar Pro lui permettent de fournir un son beaucoup plus précis et détaillé.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.