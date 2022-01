Verizon met à jour ses plans 5G alors que l’ultra large bande atteint les 100 millions ce mois-ci

Verizon a annoncé quelques nouvelles fonctionnalités pour ses clients célébrant son jalon d’atteindre 100 millions de personnes avec une couverture 5G ultra large bande. Contrairement à son réseau 5G national, Ultra Wideband utilise la technologie mmWave pour fournir des vitesses gigabit aux appareils, bien qu’il nécessite beaucoup plus de tours pour accomplir. Verizon devrait également étendre sa couverture encore plus avec la bande C 5G rejoignant sa couverture ultra large bande plus tard en janvier.

Verizon a organisé un livestream appelé le 5G Ultra Show pour montrer ce qui était possible avec son réseau 5G ultra-rapide, hébergé par Elizabeth Banks.

Verizon offre désormais une couverture ultra large bande 5G à 100 millions de personnes dans plus de 1 700 villes à travers le pays. Alors que la couverture sur ce réseau est encore plus clairsemée que le réseau milieu de bande du concurrent T-Mobile, Verizon est sur le point de rattraper son retard en déployant son propre réseau milieu de bande sur son spectre en bande C.

Les forfaits illimités de l’opérateur ont également reçu une mise à jour pour les rendre plus ultra. Verizon propose désormais quatre forfaits principaux en commençant par 5G Start. Comme le plan Start Unlimited qu’il a remplacé, 5G Start a accès au réseau national 5G et à des données illimitées, bien qu’il ne dispose pas de données de point d’accès et de données premium.

Les mises à jour les plus importantes ont été apportées aux forfaits 5G Play More, 5G Do More et 5G Get More. Les forfaits 5G Play More et 5G Do More ont toujours 50 Go de données premium, mais les données de point d’accès ont été augmentées à 25 Go pour chaque forfait. Le forfait 5G Play More comprend une sélection d’avantages de diffusion en continu, notamment Hulu, Disney, ESPN +, et le choix entre Apple Arcade ou Google Play Pass. Vous pouvez également obtenir six mois d’Apple Music gratuitement.

Le forfait 5G Do More remplace les avantages du streaming avec jusqu’à 50 % de réduction sur un forfait hotspot, un jour TravelPass par mois et 600 Go de stockage Verizon Cloud. Enfin, 5G Get More met à niveau les données premium vers un nombre vraiment illimité et met à niveau les données du point d’accès à 50 Go. Il est livré avec les deux extras des plans plus petits avec toutes les fonctionnalités de streaming intactes. Cela donne à 5G Get More une longueur d’avance sur le plan Magenta Max de T-Mobile en matière de données de point d’accès, l’un des meilleurs plans de téléphonie mobile pour la 5G.

Un changement à garder à l’esprit est que l’utilisation du point d’accès ultra large bande compte dans les données de votre point d’accès mobile. Si vous utilisez toutes vos données hotspot, les vitesses seront limitées à 3 Mbps sur Ultra Wideband.

Le plan 5G Start commence à 70 $ par ligne par mois avec Play More et Do More à partir de 80 $ par mois. Le forfait 5G Get More commence à 90 $ par mois avec une seule ligne. Tous ces plans bénéficient de remises multi-lignes jusqu’à cinq lignes et le prix indiqué est avec une facturation sans papier de 10 $ et une remise sur le paiement automatique. Vous pouvez également obtenir 50 % de réduction sur l’Internet résidentiel Verizon 5G avec les trois forfaits les plus importants.

Verizon 5G Home Internet a également reçu une mise à jour avec deux plans. Le plus petit forfait 5G Home coûte 50 $ par mois avec un routeur Wi-Fi 6 inclus. Le forfait comprend également un appareil Verizon Stream TV, un Google Nest Mini, six mois de Disney+ et AMC+ et un mois gratuit. Home Plus coûte 70 $ par mois et comprend tout ce qui précède avec les abonnements Disney+ et AMC+ mis à niveau à 12 mois et une mise à niveau vers Google Nest Hub Max. Les prix des deux forfaits sont assortis d’une remise de 10 $ pour la facturation sans papier et le paiement automatique.

Lorsque vous vous inscrivez à l’Internet résidentiel 5G, vous bénéficiez également d’une garantie de prix de deux ans avec 5G Home et de trois ans avec 5G Home Plus.

