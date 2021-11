Verizon nomme Manon Brouillette PDG et vice-présidente exécutive

Lundi, Verizon Communications a annoncé que Manon Brouillette était vice-présidente exécutive et chef de la direction de Verizon Consumer Group à compter du 1er janvier 2022. Elle succèdera à Ronan Dunne, qui assumera le rôle de conseiller stratégique. Mme Brouillette relèvera directement de Hans Vestberg, président du conseil et chef de la direction de Verizon.

Hans Vestberg :

Manon apporte à Verizon une vaste expertise mondiale dans les initiatives destinées aux consommateurs, ayant développé de grandes marques avec une croissance durable et des expériences client exceptionnelles. En s’appuyant sur notre investissement dans la bande C et sur l’acquisition en cours de Tracfone, Manon continuera à développer notre activité Grand Public dans les domaines de la maison et du mobile. Nous attendons avec impatience son leadership transformateur alors que Verizon, prêt pour un avenir 5G à forte croissance, continue de perturber l’industrie.

Mme Brouillette a été présidente et chef de la direction de Canadian Telecom Vidéotron. Elle a été nommée parmi les 100 femmes les plus influentes du Canada et a été reconnue à plusieurs reprises pour ses capacités stratégiques et de leadership.