Verizon offre à certains abonnés une année gratuite d’Apple Arcade ou de Google Play Pass – .

La concurrence pour le service téléphonique est aussi féroce qu’elle ne l’a jamais été, et avec la prolifération de la 5G qui approche à grands pas, de nombreux consommateurs vont décider dans les prochaines années s’ils veulent ou non s’en tenir à leurs opérateurs. Verizon en est clairement conscient car lundi, la société de télécommunications a annoncé que les clients nouveaux et existants peuvent obtenir gratuitement jusqu’à douze mois d’Apple Arcade ou de Google Play Pass à partir du 25 mai.

Afin de profiter de cette offre, vous devez disposer de l’un des plans de données illimitées de Verizon. Vous pouvez obtenir six mois du service d’abonnement aux jeux de votre choix avec l’un des forfaits moins chers, mais les clients avec des forfaits Play More ou Get More bénéficieront d’une année complète gratuitement.

Comme le note Verizon dans son communiqué de presse, Apple Arcade héberge plus de 180 jeux mobiles, dont beaucoup sont exclusifs au service. Il n’a pas reçu autant d’attention que certains des autres services payants d’Apple ces derniers mois, mais une mise à jour le mois dernier a apporté 30 nouveaux titres et deux catégories entièrement nouvelles à Apple Arcade. Les nouveaux titres comprenaient un RPG du créateur de Final Fantasy, une version mise à jour de NBA 2K21 avec des optimisations de performances et de meilleurs graphismes, une version remasterisée du classique mobile bien-aimé Cut the Rope et une touche moderne sur The Oregon Trail.

Google Play Pass est effectivement la réponse d’Android à Apple Arcade, mais propose à la place plus de 800 titres, dont Stardew Valley, Portal Knights, Star Wars: Knights of the Old Republic, Limbo, Bridge Constructor Portal, Mini Metro, Monument Valley 2, Terraira, Evoland et Reigns: Game of Thrones.

Apple Arcade et Google Play Pass coûtent normalement 4,99 $ par mois, mais si vous êtes actuellement un client Verizon ou que vous prévoyez d’être entre le 25 mai et le 19 août (date à laquelle la promotion se termine), vous pouvez tester l’un ou l’autre service pendant six et douze. mois (selon que votre téléphone fonctionne sous iOS ou Android) sans payer un centime. Gardez à l’esprit que le service se renouvelle automatiquement à la fin de votre période d’essai gratuite, alors assurez-vous d’annuler l’essai à l’avance si vous ne souhaitez pas être facturé. Bien sûr, vous pouvez également continuer à payer pour conserver le service.

Choisir qui vous allez payer pour obtenir des données sur votre téléphone est toujours un défi, mais comme les MVNO moins chers continuent d’apparaître et que T-Mobile continue de surclasser les plus grands rivaux comme AT&T et Verizon en termes de vitesse et de prix, les opérateurs les plus populaires sont va devoir donner aux clients des raisons de payer une énorme prime pour leur service. Des avantages comme ceux-ci pourraient aider, mais, sur une note personnelle, il faudra plus de 6 à 12 mois d’Apple Arcade pour m’empêcher de passer à Spectrum Mobile.

