Verizon offre AMC Plus avant la saison 11 de “The Walking Dead”

L’un des principaux moyens par lesquels les opérateurs de téléphonie mobile tentent d’attirer de nouveaux abonnés est de distribuer des articles gratuits. T-Mobile propose les mardis T-Mobile et les forfaits illimités d’AT&T sont fournis avec HBO Max. Bien sûr, Verizon a également des avantages, notamment le Disney Bundle, six mois d’Apple Music et un an de Discovery Plus. Mais maintenant, le transporteur adoucit encore plus l’affaire. À partir de ce jeudi, certains clients Verizon peuvent également obtenir gratuitement 12 mois d’AMC Plus.

Vous serez pardonné de ne pas savoir qu’AMC a son propre service de streaming. Il y a beaucoup trop de services de streaming à ce stade, et il est pratiquement impossible de tous les suivre. Cela dit, il existe plusieurs raisons d’obtenir un compte AMC Plus. Tout d’abord, vous aurez un accès anticipé à la onzième et dernière saison de The Walking Dead. La saison 11 sera diffusée le 22 août à la télévision, mais si vous avez AMC Plus, vous pouvez diffuser le premier épisode le 15 août.

Au-delà de The Walking Dead, AMC Plus propose du contenu d’AMC, BBC America, IFC et SundanceTV. Cela inclut des émissions comme Mad Men, Rectify, Orphan Black, Portlandia, Hell on Wheels, NOS4A2 et Fear the Walking Dead. AMC Plus vous donnera également accès à des bibliothèques complètes d’autres services tels que Shudder, Sundance Now et IFC Films Unlimited. Et si cela ne suffit pas, AMC Plus a également sa propre liste de contenus originaux, mis en évidence par The North Water et Gangs of London.

Comment obtenir AMC Plus gratuitement sur Verizon

Voici toutes les façons d’obtenir un abonnement gratuit à AMC Plus via Verizon :

Lors de l’activation d’une nouvelle ligne, un client Verizon nouveau ou existant qui achète l’un de nos meilleurs téléphones 5G avec un plan de paiement d’appareil sur un plan Play More, Do More ou Get More Unlimited bénéficie de 12 mois de streaming AMC+. Un nouveau client qui achète l’un de nos meilleurs téléphones 5G avec un forfait Start Unlimited bénéficie de six mois de streaming AMC+. Lors de la mise à niveau vers l’un de nos meilleurs téléphones 5G sur la même ligne, les clients existants des forfaits Verizon Unlimited bénéficient de six mois de streaming AMC+. Les clients qui s’inscrivent à Fios Gigabit peuvent également bénéficier d’autres avantages de Fios, notamment un Chromebook Samsung gratuit, le Wi-Fi Verizon Whole-Home pour obtenir une meilleure couverture dans davantage de zones de votre maison et 2 To de stockage Verizon Cloud.

« Améliorer la façon dont les fans apprécient leur contenu bien-aimé est au centre de ce que nous faisons chez Verizon », a déclaré Erin McPherson, responsable des partenariats de contenu chez Verizon. « Ajouter jusqu’à 12 mois d’AMC+ à notre solide ensemble d’offres de contenu n’est qu’un moyen de plus pour offrir à nos clients des expériences uniques, comme voir la nouvelle saison de l’émission emblématique d’AMC, The Walking Dead, et la richesse des autres contenus acclamés offerts par AMC +, le tout sur nous. »

