Verizon offre jusqu’à un an d’Apple Arcade ou de Google Play Pass gratuit

Verizon donne à ses clients sans fil encore plus de valeur pour leurs dollars durement gagnés. Aujourd’hui, le transporteur a annoncé qu’il offrirait jusqu’à un an d’accès gratuit à Apple Arcade ou à Google Play Pass pour ses clients nouveaux et existants. L’offre débute officiellement le 26 mai.

Selon le communiqué de presse de la société, tous les clients Verizon illimités recevront gratuitement au moins six mois d’Apple Arcade ou de Google Play Pass. L’année complète d’accès gratuit est disponible pour ceux qui s’abonnent aux plans Play More ou Get More de Verizon. Normalement, les services coûtent 4,99 $ par mois.

Google Play Pass compte actuellement plus de 800 jeux et applications premium dans sa bibliothèque. Ils incluent des titres comme la série Monument Valley, Stardew Valley, Dead Cells et bien d’autres. Il propose également une variété d’applications éducatives et de divertissement pour enfants. L’abonnement offre un accès à jusqu’à six membres de la famille sur un seul compte.

Apple Arcade n’a pas autant de titres dans sa bibliothèque, mais il a toujours plus de 180 jeux auxquels accéder pour un abonnement mensuel. Apple Arcade vous permet d’accéder aux jeux sur votre décodeur iPad, iPhone, Mac et Apple TV 4K. Certains jeux ont même une prise en charge complète du contrôleur. Il existe un certain nombre de jeux exclusifs à Apple Arcade comme Star Trek: Legends, NBA 2K21 Arcade Edition, The Oregon Trail et Fantasian. Comme avec Google Play Pass, Apple Arcade prend en charge jusqu’à six utilisateurs par compte.

L’accès gratuit Apple Arcade ou Google Play Pass n’est que le dernier cadeau offert aux clients Verizon illimités. Les abonnés peuvent déjà obtenir jusqu’à un an de Discovery Plus, plus jusqu’à un an d’Apple Music. Et selon le plan, les clients Verizon illimités peuvent également obtenir Disney Plus, Hulu et ESPN Plus pendant au moins six mois jusqu’à ce qu’ils aient leur abonnement.