Verizon pousse ses clients à des plans plus coûteux pour obtenir des subventions Internet du gouvernement de 50 $ / mois – .

Le mois dernier, nous vous avons expliqué comment vous pourriez obtenir 50 $ par mois du gouvernement fédéral dans le cadre du programme Emergency Broadband Benefit (EBB) pour vous aider à payer votre connexion Internet. Les inscriptions au programme ont officiellement commencé le 12 mai, mais comme l’a rapporté le Washington Post plus tôt cette semaine (via Ars Technica), certains fournisseurs de services Internet font qu’il est difficile de profiter des subventions en forçant les clients à mettre à niveau leurs plans.

Comme le note Geoffrey A. Fowler dans son article pour le Washington Post, il y a plus de 3,2 milliards de dollars à gagner dans le cadre du programme EBB. Les FAI peuvent participer au programme sur une base volontaire, et ils peuvent décider comment exactement ils veulent distribuer l’argent. Après avoir parlé aux consommateurs qui ont essayé de s’inscrire au programme, Fowler a découvert que beaucoup trouvaient que c’était un processus frustrant.

«Verizon a suscité le plus de colère des lecteurs», a expliqué Fowler. «Cela oblige les clients à appeler une ligne téléphonique pour s’inscrire à l’EBB, plutôt que de simplement s’inscrire en ligne. Et lorsque vous le faites, Verizon dit à certains clients que l’EBB ne peut pas être utilisé sur les «anciens» plans de données, ils devront donc changer. Cela pourrait être autorisé par la lettre de la loi, mais ce n’est certainement pas l’esprit du programme.

L’un des clients de Verizon à qui Fowler s’est entretenu a déclaré que son forfait Internet actuel de 62 $ par mois ne s’appliquait pas à l’EBB et qu’il devrait donc passer à un nouveau plan Verizon Fios. Le prix du nouveau plan serait de 79 $ par mois. Une autre cliente qui payait déjà 79 $ par mois a été informée qu’elle devrait passer à un nouveau plan qui coûterait environ 95 $. Enfin, une troisième cliente a été informée qu’elle aurait non seulement besoin d’augmenter sa vitesse Internet, mais également de changer son forfait TV si elle voulait être éligible à l’EBB. Au moins deux des trois ont abandonné lorsqu’ils ont été confrontés à ces complications inattendues.

Fowler a contacté le FAI après avoir parlé à ces clients mécontents, et le porte-parole de Verizon, Alex Lawson, lui a dit que la société déclare sur son site Web que l’EBB ne s’applique qu’aux «plans éligibles», ce qui signifie uniquement les nouveaux plans Mix & Match.

«Il n’y a vraiment aucune histoire ici», a déclaré Lawson à Fowler. «Nous sommes du côté du client et voulons nous assurer qu’il paie pour ce dont il a besoin et non pour ce qu’il n’a pas.»

Verizon était le plus flagrant des principaux FAI, mais les clients AT&T et Charter avaient également des problèmes similaires. Pour AT&T, vous devez vous inscrire à l’un des plans sur cette page pour être admissible à l’EBB, tandis que Charter dit qu’un «très petit pourcentage de clients» avec des plans hérités devra changer. Comcast semblait être le meilleur du groupe. «Si un client est sur un ancien plan qui n’est plus offert, il est toujours éligible tant qu’il répond aux critères de qualification pour EBB», a déclaré le porte-parole de Comcast, Joel Shadle, à Fowler.

