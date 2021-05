Verizon propose des abonnements gratuits à Google Play Pass pour une durée maximale d’un an

Verizon a annoncé une nouvelle offre pour ses clients, leur donnant un accès gratuit à Google Play Pass ou Apple Arcade pendant six mois ou un an. L’offre est disponible pour les clients sur certains des meilleurs plans Verizon qui offrent des données illimitées et un accès 5G.

Cela signifie que si vous êtes sur le plan Start Unlimited de Verizon en utilisant l’un des meilleurs téléphones Android, vous aurez accès à six mois de Google Play Pass sans frais supplémentaires. Cependant, si vous utilisez les plans illimités Play More ou Get More de Verizon, vous recevrez un Google Play Pass d’un an. Il en va de même pour les utilisateurs d’iPhone et Apple Arcade.

L’offre devrait aider à attirer les utilisateurs sur le réseau de Verizon, qui se bat actuellement avec T-Mobile pour la domination de la 5G. Pendant ce temps, T-Mobile propose aux utilisateurs des offres chaque semaine avec les mardis T-Mobile, qui peuvent varier des remises et promotions sur la nourriture aux offres d’abonnement. À la fin de l’année dernière, la société a offert à ses abonnés deux mois gratuits de Google Play Pass.

Google Play Pass offre un accès premium et sans publicité à certains des meilleurs jeux et applications Android. Avec plus de 800 jeux disponibles sur le service, il peut économiser un peu d’argent aux utilisateurs en facturant un faible coût mensuel pour les applications premium et le contenu intégré aux applications.

Les utilisateurs peuvent inclure jusqu’à cinq membres de la famille dans l’abonnement afin que tous les utilisateurs du compte puissent profiter des jeux gratuits. Une fois l’offre terminée, ils devront débourser les frais mensuels de 5 $ ou abandonner complètement l’abonnement. L’annulation est assez simple, mais nous pouvons vous expliquer comment annuler le Google Play Pass.

Verizon met également en évidence un gameplay plus facile avec des contrôleurs comme le Razer Kishi, qui est vendu par le biais du transporteur.

