Verizon propose un Fire TV Stick 4K à un prix inférieur à celui d’Amazon aujourd’hui

Vous êtes peut-être en train de le couper avec vos achats des Fêtes, mais il n’est pas trop tard pour obtenir ce cadeau de dernière minute. Vous ne pouvez jamais vous tromper avec Fire TV Stick, et Verizon vend le modèle 4K à l’un des prix les moins chers de tous les temps, battant même la propre remise d’Amazon. Vous pouvez obtenir un Fire TV Stick 4K de Verizon aujourd’hui pour seulement 25 $, soit une économie de 50 %. Pour référence, Amazon le vend 30 $. Bien que ce ne soit peut-être pas beaucoup plus, même économiser 5 $ est une bonne affaire à nos yeux.

Comme son nom l’indique, le Fire TV Stick 4K prend en charge une résolution jusqu’à 4K avec Dolby Vision, HDR et HDR10+. Avec des centaines d’applications comme Netflix, Amazon Prime, HBO Max, Hulu, Disney+ et bien plus, vous aurez tous vos divertissements préférés à portée de main. Juste vos commandes vocales avec son support Alex intégré et vous n’aurez même pas besoin d’utiliser la télécommande pour rechercher et lancer du contenu non plus.

Économisez 25 $ sur un Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K | 25 $ de rabais



Fire TV Stick d’Amazon est le premier appareil de streaming que toutes les familles devraient posséder. Avec un accès à des millions de films et d’épisodes télévisés sur les applications les plus populaires, vous aurez presque tout ce que vous pourriez souhaiter. Et avec la prise en charge d’Amazon Alexa, vous pouvez rechercher du contenu sans lever le petit doigt, ou lui demander de contrôler votre maison intelligente.

25 $ chez Verizon

Si vous vous demandez si cela vaut la peine de passer au Fire TV Stick 4K Max, vous n’en avez probablement pas besoin. Le meilleur Fire TV Stick pour la plupart des gens est le modèle 4K, et il a à peu près les mêmes caractéristiques que le 4K Max, mais il ne prend pas en charge le Wi-Fi 6. C’est la plus grande différence entre les deux. Il y a de fortes chances que le Fire TV Stick 4K soit exactement ce dont vous avez besoin.

Le fait qu’il bat le propre accord d’Amazon aujourd’hui le rend encore plus agréable.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.