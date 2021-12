Verizon révèle la vérité indicible sur les forfaits téléphoniques familiaux et c’est époustouflant

Bien qu’un forfait familial puisse être votre meilleure option pour économiser de l’argent sur votre facture de téléphone portable, cela signifie également traiter avec votre famille, comme nous le rappelle une nouvelle publicité hilarante pour le Visible Wireless appartenant à Verizon. Comme la saison des fêtes rappelle à beaucoup pourquoi il n’est peut-être pas idéal de signer un contrat avec vos proches, Visible propose une alternative de plan familial qui est parfaite pour les personnes qui sont plus heureuses de s’engager avec la famille de leur choix.

« Les forfaits familiaux sans fil vous permettent d’économiser de l’argent, mais vous devez ensuite vous occuper de la famille », rappelle une femme nommée Chloé qui joue dans la publicité Visible aux téléspectateurs alors qu’elle entre dans sa propre réunion de famille chaotique. Interrogée par un membre de la famille sur sa vie amoureuse quelques secondes après avoir franchi la porte, Chloé rappelle au spectateur qu’il est toujours possible d’obtenir une réduction sur des données illimitées sans avoir à signer quoi que ce soit avec votre famille.

Réunissez-vous avec des amis pour le forfait familial de votre choix, et obtenez des données illimitées pour aussi peu que 25 $ par mois. Alors que la dinde se transforme en un risque d’incendie en arrière-plan, Visible promet « des économies sur le plan familial sans le drame familial ». Obtenez plus d’informations sur le plan ici.

Pendant ce temps, Verizon continue de se préparer à déployer son cœur 5G disponible dans le commerce en 2022, avec Adam Koeppe, vice-président directeur de la technologie et de la planification des réseaux de Verizon, déclarant à SDxCentral plus tôt cette semaine que Verizon est en train de développer les fonctions de réseau de base 5G et de tester le trafic et l’architecture sur ceux-ci. les fonctions. Koeppe a ajouté que Verizon avait progressivement déplacé ses fonctions réseau et sa « technologie directionnelle » vers une plate-forme de cloud virtuel dans une décision de jeter les bases de cette transition il y a des années.

« Sur le front de la 5G, l’ensemble du noyau 5G en cours de développement sera actuellement sur notre plate-forme cloud dans une architecture à l’échelle du Web. Les nœuds d’accès radio 4G et 5G auront des bandes de base virtuelles associées à la plupart d’entre eux », a déclaré Koeppe, ajoutant: « C’est la progression que vous continuerez à voir. Alors que nous recherchons le moyen le plus sophistiqué et le plus efficace d’architecturer le réseau, vous verrez beaucoup plus de fonctions de réseau virtuel s’exécuter sur notre plate-forme cloud.