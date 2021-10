Verizon s’associe au projet Kuiper d’Amazon pour étendre sa couverture

Mardi, Verizon a annoncé qu’il s’était associé à la prochaine constellation Internet par satellite Project Kuiper d’Amazon pour développer une technologie permettant à son service de se développer dans des endroits plus éloignés.

Verizon s’associe au projet Kuiper du géant de la technologie pour développer la technologie permettant de connecter les communautés rurales et les entreprises. Kuiper sera utilisé dans les « solutions de liaison » de Verizon pour que les tours de téléphonie mobile se connectent à des emplacements éloignés.

Le projet Kuiper offre une flexibilité et des capacités uniques pour un système de satellites LEO, et nous sommes enthousiasmés par la perspective d’ajouter une couche de connectivité complémentaire à notre partenariat existant avec Amazon. Hans Vestberg, président-directeur général de Verizon

Verizon utilisera également Kuiper pour déployer des solutions de connectivité d’entreprise. De l’agriculture aux transports, Verizon profitera de la flexibilité des constellations de satellites pour ses clients professionnels.

Développement du projet Kuiper

Le projet Kuiper d’Amazon, construit sur plus de trois mille satellites, fournira une connexion Internet partout dans le monde. Ceci est similaire à la constellation Starlink de SpaceX qui est déjà en orbite. Alors que Starlink se rend dans l’espace via les propres fusées Falcon 9 de SpaceX, Kuiper est toujours au sol, s’appuyant sur Blue Origin pour développer la fusée New Glenn.

Entre-temps, Amazon a acheté neuf Atlas V à ULA pour lancer ses premiers satellites en orbite une fois prêts. Amazon s’attend à ce que la moitié de la constellation de Kuiper soit déployée d’ici 2026 et le reste d’ici la fin de la décennie. En attendant ces lancements, les équipes de Verizon et d’Amazon travailleront sur la technologie nécessaire pour soutenir l’expansion dans les régions rurales et mal desservies.

