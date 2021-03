Verizon tient enfin sa promesse de tuer la 3G – .

Il y a près de dix ans, Verizon a informé ses clients qu’il fermerait ses réseaux CDMA 2G et 3G d’ici 2021. À l’époque, l’opérateur était toujours en train de passer à la 4G LTE, mais alors que le déploiement de la 4G se poursuivait, Verizon a en fait poussé jusqu’à la date de la disparition de la 3G jusqu’en 2019. Puis 2019 est venu et s’est déroulé sans aucune nouvelle, et en janvier dernier, le porte-parole de Verizon, Kevin King, a déclaré à Light Reading que «notre réseau 3G est opérationnel et nous n’avons pas de plan pour le fermer. temps. Nous travaillerons avec les clients pour les faire passer à une technologie plus récente. »

Il semble qu’au cours des trois derniers mois, Verizon ait encore changé d’avis, car mardi, le transporteur a annoncé que la nouvelle date d’arrêt de son réseau 3G était la fin de 2022.

«Nous désactiverons le dernier réseau 3G CDMA le 31 décembre 2022, des mois après que nos concurrents auront complètement fermé leurs réseaux», déclare Verizon. «La date ne sera plus prorogée. Nous communiquons à nouveau cela maintenant afin de donner aux clients suffisamment de temps pour terminer leur migration. »

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon deviennent fous pour cet ensemble de tournevis de 22 pièces en vente pour seulement 22 $ Prix: 21,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Si vous êtes un client Verizon, il est très peu probable que vous utilisiez actuellement un appareil 3G. L’opérateur a cessé d’activer les téléphones 3G uniquement en 2018, donc si vous avez activé un téléphone avec Verizon à tout moment au cours des deux dernières années et demie, cela ne vous affectera pas. Si vous avez un ancien appareil qui fonctionne toujours, vous voudrez peut-être le vérifier.

«Nous avons travaillé ces dernières années», déclare le vice-président de l’ingénierie réseau de Verizon, Mike Haberman, dans un communiqué de presse, «pour aider ceux qui ont encore des appareils 3G à transférer vers des appareils capables d’accéder aux réseaux 4G LTE ou 5G et continuer à travailler activement avec les clients 3G restants pour les migrer vers de nouveaux appareils et technologies. Grâce à ces efforts, nous pouvons désormais signaler que plus de 99% de nos clients utilisent les fonctionnalités améliorées de la 4G LTE ou de la 5G, et moins de 1% accèdent encore au réseau 3G. »

Ceux qui utilisent encore activement du matériel 3G ont été informés qu’ils auront besoin d’un appareil 4G pour continuer à accéder au réseau de Verizon, et l’opérateur a également élaboré des plans de migration pour les clients professionnels afin de garantir que tout équipement ou appareil 3G dans les véhicules migre vers la 4G LTE. ou 5G dès que possible.

Si vous utilisez toujours un appareil 3G, Verizon vous encourage vivement à passer bientôt à un appareil moderne. À l’approche de la date d’arrêt, Verizon avertit que les clients utilisant le réseau 3G pourraient subir une dégradation ou une perte complète de service, et les centres de service de Verizon ne seront pas en mesure de fournir beaucoup d’aide. Bien que la mort de la 3G soit encore techniquement dans près de deux ans, il pourrait être dans votre intérêt de procéder à la mise à niveau le plus tôt possible.

Top Deal du jour Vous pouvez en fait obtenir un haut-parleur intelligent Alexa sur Amazon aujourd’hui pour seulement 17,49 $! Prix ​​courant: 24,99 $ Prix: 17,49 $ Vous économisez: 7,50 $ (30%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.