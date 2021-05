Verizon vend Yahoo, AOL, un contrat d’une valeur de 5 milliards de dollars

Verizon a vendu son activité Verizon Media pour une valeur d’environ 5 milliards de dollars, mais Verizon conservera toujours une participation de 10%.

Verizon a annoncé avoir vendu son activité Verizon Media dans le cadre d’un accord d’une valeur d’environ 5 milliards de dollars.

La société a vendu l’entreprise à Apollo Global Management, le duo confirmant que Verizon Media s’appellera désormais Yahoo à la suite de la transaction.

L’accord permettra à Verizon d’obtenir 4,25 milliards de dollars en espèces, ainsi que 750 millions de dollars en intérêts privilégiés. Mais Verizon conservera toujours une participation de 10% dans Verizon Media. L’accord devrait être conclu au second semestre 2021.

Verizon Media se compose de Yahoo, AOL et de diverses sociétés de technologie publicitaire et de médias (notamment Engadget et TechCrunch). Verizon a acquis AOL dans le cadre d’une transaction d’une valeur de 4,4 milliards de dollars en 2015, tandis que Yahoo a été acquis dans le cadre d’une transaction d’une valeur finale de 4,4 milliards de dollars en 2017.