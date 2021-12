Verizon veut tellement votre historique de navigation, il a créé un nouveau programme et vous a activé

Verizon est à la recherche de vos données, selon un nouveau programme dont il informe les abonnés. The Verge a fait état d’un nouveau programme Verizon Wireless qui permet automatiquement aux clients de partager leurs données avec l’opérateur.

Le programme Verizon Custom Experience utilise vos données pour aider l’entreprise à personnaliser sa communication avec vous afin de vous proposer des recommandations de produits et de services plus pertinentes. Essentiellement, cela permet à l’entreprise de se créer un profil pour vous faire connaître plus efficacement.

Verizon a suivi en informant les clients qu’ils partageront ces informations et qu’ils peuvent se retirer du programme de collecte de données comme c’est leur droit. Pourtant, de nombreux clients ne liront pas ou ne comprendront pas cette communication. Verizon continuera à collecter leurs informations.

Verizon collecte des informations sur les applications que vous utilisez et les sites Web que vous visitez. Dans sa page FAQ sur le programme Verizon note qu’il ne collecte pas de données au-delà du premier « https://www.androidcentral.com/ » ou « ? » sur l’URL, ce qui signifie qu’il ne sait pas précisément quelle page ou quel article vous consultez.

Information après un « ? » dans votre barre d’URL est souvent utilisé pour suivre la source du visiteur. Par exemple, Amazon inclura les mots-clés que vous avez utilisés pour trouver un produit après le point d’interrogation dans l’URL. Verizon note également que les lignes avec des plans ou des appareils destinés aux enfants ou aux personnes du Maine ne seront pas incluses.

Presque tout ce que vous faites sur votre téléphone passe par votre opérateur, y compris les applications que vous utilisez et les sites Web que vous visitez. Ce n’est pas très surprenant, mais ce qui peut être inattendu, c’est la façon dont votre opérateur utilise ces données.

Il est possible de masquer vos données dans une certaine mesure avec certaines des meilleures applications de confidentialité sur Android, bien que de nombreuses personnes ne veuillent pas s’embêter avec les applications VPN juste pour garder leurs informations privées de leur opérateur.

