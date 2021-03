Verizon vous donnera jusqu’à 1000 $ pour votre iPhone cassé

Verizon a partagé aujourd’hui un nouveau programme d’échange agressif qui, selon lui, permettra aux clients nouveaux et existants d’échanger des iPhones cassés contre un crédit allant jusqu’à 1000 $ lors de l’achat d’un nouvel iPhone. La société dit que ce n’est pas une blague du poisson d’avril et que la promotion à durée limitée commence le – oui – le 1er avril.

Verizon a détaillé le nouveau programme d’échange iPhone et Android cassé aujourd’hui dans une courte vidéo sur YouTube et un communiqué de presse. Le transporteur dit au début que ce n’est pas une farce du poisson d’avril, mais comme l’a noté The Verge, cet accord semble trop beau pour être vrai. Cependant, les petits caractères expliquent en partie cela s’il ne s’agit en fait que d’un nouveau programme mal programmé.

À partir de demain, le 1er avril, et pour la toute première fois, pour les clients nouveaux et existants: échangez votre téléphone fissuré ou endommagé par l’eau et obtenez jusqu’à 1000 $ de réduction sur nos meilleurs téléphones 5G avec port d’entrée et sélectionnez des forfaits illimités1. Cela signifie que les téléphones fissurés, cassés et même qui ne s’allument plus peuvent aider à rendre votre prochain appareil plus abordable. Oui, nous savons que c’est le poisson d’avril, mais faites-nous confiance – cette offre est #NoJoke. Agissez maintenant, car cette offre n’est disponible que pour une durée limitée.

Certains des petits caractères incluent l’offre disponible pour les nouvelles lignes ou les ports d’entrée uniquement lors de la mise à niveau vers un nouveau téléphone 5G comme l’iPhone 12. Les clients devront également choisir un nouveau plan Verizon Unlimited et la valeur (jusqu’à) 1000 $ sera être partagé entre des crédits mensuels et une carte-cadeau électronique Verizon de 300 $.

Verizon n’a pas encore partagé de détails sur les valeurs exactes des échanges d’iPhone cassés par modèle, mais a partagé un graphique générique selon lequel l’iPhone 8 et les versions ultérieures auront une «valeur plus élevée» et l’iPhone 7 et les versions plus anciennes offriront valeur. »

Dans la vidéo ci-dessous, la société indique qu’un échange d’iPhone 8 cassé avec une mise à niveau vers un iPhone 12 est éligible pour le crédit complet de 1000 $.

Si cet accord d’une durée limitée s’avère réel, cela pourrait être une raison impérieuse de passer à Verizon ou d’ajouter une nouvelle ligne.

Verizon dit que tous les détails apparaîtront sur son site Web ici à partir du 1er avril.

