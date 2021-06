Verizon vous offrira un smartphone gratuit pour passer à la 5G – .

Ce n’est qu’une question de temps avant que la 5G ne devienne la norme de l’industrie pour les réseaux cellulaires, et Verizon fait sa part pour lancer la prochaine génération en offrant des téléphones 5G. Mardi, Verizon a annoncé une nouvelle campagne dans laquelle les clients nouveaux et existants peuvent échanger leurs anciens téléphones contre un nouveau téléphone 5G avec un forfait illimité. Verizon ne se soucie pas de savoir si l’écran est fissuré ou si les côtés sont cabossés – vous pouvez toujours l’échanger contre un tout nouvel appareil 5G.

Si vous passez à l’un des forfaits Play More, Do More ou Get More de Verizon, vous pouvez obtenir jusqu’à 700 $ de réduction sur un nouvel iPhone ou 800 $ sur un téléphone Android. Cela inclut les gammes iPhone 12 et Galaxy S21, et plus votre téléphone d’échange est récent, plus vous recevrez de crédit de Verizon.

Il convient de noter que le crédit de reprise sera appliqué sur une période de 24 mois, vous ne verrez donc vraiment les avantages de cette offre que deux ans après. Cela dit, si vous êtes prêt à passer à un téléphone 5G et que vous prévoyiez de toute façon de passer à Verizon, cela pourrait être une excellente décision.

« Nous avons lancé le premier réseau 5G et maintenant nous voulons être les premiers à offrir à tout le monde l’expérience de Verizon 5G. La 5G Ultra Wideband est désormais disponible dans certaines parties de plus de 75 villes, 13 aéroports et plus de 60 stades et arènes, et la 5G Nationwide est disponible pour plus de 230 millions de personnes dans plus de 2 700 villes. Avec la 5G Ultra Wideband, les clients peuvent profiter de vitesses sans fil ultra-rapides, leur donnant la possibilité de télécharger et de diffuser des films et des émissions de télévision en quelques secondes, de faire des vidéoconférences et de collaborer en déplacement en temps quasi réel, et de profiter de nouvelles expériences immersives jamais disponibles sans fil.

Verizon propose actuellement trois forfaits illimités qui incluent l’accès à son réseau 5G Ultra Wideband. Le premier est Play More Unlimited, qui coûte 80 $ par mois et comprend des avantages axés sur le divertissement comme 12 mois de Discovery+, 12 mois d’Apple Arcade/Google Play Pass, 6 mois d’Apple Music et le Disney Bundle (qui donne aux utilisateurs accès à Disney+, ESPN+ et Hulu avec des publicités). Le forfait Do More Unlimited de Verizon coûte également 80 $ par mois, mais vous échangerez certains des avantages de divertissement contre 600 Go de stockage en nuage Verizon et 50 % de réduction sur les forfaits d’appareils connectés.

Enfin, si vous voulez tout ce que les deux autres forfaits ont à offrir, vous pouvez payer 90 $ par mois pour Get More Unlimited, qui combine les avantages de Play More et Do More avec 15 Go supplémentaires de données de point d’accès mobile. Ce sont les prix pour une ligne, et baissent avec des lignes supplémentaires.

Si vous décidez de quitter votre opérateur actuel afin de profiter de cette offre, vous recevrez également une carte Mastercard prépayée de 300 $, qui vous sera envoyée huit semaines après votre inscription. Les clients commerciaux qui passent à Verizon auront un crédit de 300 $ appliqué à leurs comptes après 2-3 factures à la place.

