Verizon vs Mint Mobile : lequel vous convient le mieux ?

Il existe des forfaits fantastiques que vous pouvez obtenir avec Verizon sur son réseau 4G LTE et 5G, notamment des forfaits illimités postpayés, des forfaits prépayés et même des options MVNO. Mais l’offre principale de Verizon comprend quatre forfaits illimités, qui incluent tous un bel ensemble d’avantages, des remises multi-lignes et peuvent être mélangés et combinés pour de meilleures économies.

À partir de 30 $/mois. chez Verizon

Avantages

Réseau Verizon 4G LTE et 5G Accès premium aux données Remises sur plusieurs lignes Avantages de divertissement Avantages internationaux

Les inconvénients

Cher Tous les téléphones déverrouillés ne sont pas pris en charge Le réseau 5G est inégal

Les forfaits 4 Go, 10 Go, 15 Go et illimités de Mint Mobile sont parmi les forfaits les plus abordables que vous trouverez sur les réseaux 4G LTE et 5G de T-Mobile, offrant exactement ce dont vous avez besoin avec un forfait de téléphone portable. Avec Mint, cependant, vous devrez vous inscrire pour trois, six ou 12 mois à la fois, avec les meilleures économies offertes lorsque vous vous inscrivez pour un an.

À partir de 15 $/mois. chez Mint Mobile

Avantages

Réseau T-Mobile 4G LTE et 5G Abordable Économies de plusieurs mois Appels gratuits vers le Mexique et le Canada Point d’accès mobile gratuit

Les inconvénients

Limite de point d’accès mobile de 5 Go (forfait illimité) Limite de données de 35 Go (forfait illimité) Streaming SD Doit acheter en gros

Verizon et Mint Mobile offrent tous deux certains des meilleurs forfaits de téléphonie mobile que vous puissiez obtenir aujourd’hui, et bien que ces opérateurs sans fil partagent certaines similitudes, ils ont certainement leurs différences. Par exemple, Verizon est reconnu comme ayant l’une des meilleures couvertures du pays, bien que ses plans soient également parmi les plus chers. D’un autre côté, Mint Mobile est un MVNO extrêmement abordable sur le vaste réseau de T-Mobile et aime garder les choses simples avec seulement quelques forfaits de données. Voici comment ces deux transporteurs se comparent.

Verizon vs Mint Mobile : quelle est la différence ?

Verizon utilise le réseau Verizon pour offrir à ses clients une excellente couverture 4G LTE et 5G, tandis que Mint Mobile utilise le réseau de T-Mobile. Bien que la couverture 4G LTE de Verizon soit plus étendue que celle de T-Mobile, le réseau de T-Mobile s’est considérablement amélioré au cours des dernières années et il possède le plus grand réseau 5G du pays. Mais en ce qui concerne les principales différences, la principale à considérer est de savoir si vous êtes absolument fixé sur un plan de données illimité avec les vitesses les plus rapides possibles avec quelques avantages amusants, ou si vous seriez plus heureux d’économiser de l’argent avec Mint Mobile en payant quelques mois d’avance (un minimum de trois mois). Il existe également des remises multilignes à prendre en compte, que Verizon propose, mais pas Mint Mobile.

Réseau mobile Verizon Mint Verizon Mint 5G Oui Oui Durée minimale 1 mois 3 mois Coût minimum 30 $ par mois 15 $ par mois

En ce qui concerne les avantages internationaux, Verizon et Mint Mobile sont relativement faibles, mais Verizon a toujours une longueur d’avance avec les SMS internationaux illimités et l’utilisation au Mexique et au Canada. Verizon frappe vraiment à la maison avec tous les avantages de divertissement qui viennent avec ses forfaits illimités, ce qui en fait une option attrayante pour les familles. En plus d’une remise multiligne, il existe un forfait Just Kids que les parents peuvent obtenir pour leurs enfants afin non seulement d’économiser de l’argent, mais aussi de limiter leur utilisation du téléphone.

Néanmoins, le principal inconvénient de Verizon est son prix. Un forfait illimité sur Mint Mobile pendant un an coûtera 30 $ par mois pour une seule ligne, tandis que le forfait illimité le plus simple avec Verizon coûte 70 $ par mois pour une seule ligne. Mais lorsque vous ajoutez cinq lignes ou plus, Verizon semble soudainement plus attrayant avec le même prix de 30 $ par ligne et par mois. Si vous n’avez pas besoin de cinq lignes, vous devrez peser vos options de près.

Verizon contre Mint Mobile : les plans de Verizon

Source : Andrew Martonik / Android Central

Verizon propose quatre forfaits illimités de base : Start Unlimited, Play More Unlimited, Do More Unlimited et Get More Unlimited. Chacun de ces plans comprend des données illimitées sur les réseaux 4G LTE et 5G Nationwide de Verizon. Même si vous obtiendrez probablement une excellente couverture, il est conseillé de consulter la carte de couverture. En plus des données, vous obtiendrez également des appels, des SMS et des SMS internationaux illimités avec chaque forfait. Et lorsque vous voyagez au Mexique et au Canada, vous recevrez toujours des appels, des SMS et des données (mais pas tout à fait à la même vitesse).

Source : Verizon

Le forfait de base le moins cher avec Verizon est le forfait Start Unlimited, mais il présente quelques différences par rapport aux autres forfaits illimités. Pour commencer, il n’inclut aucune donnée de point d’accès mobile ni accès au réseau 5G ultra large bande le plus rapide de Verizon. Si les données hotspot sont importantes pour vous ou si vous êtes attaché aux données premium, c’est-à-dire avoir accès aux vitesses de données les plus rapides possibles, un plan plus cher pourrait être mieux adapté. Cela est particulièrement vrai si vous espérez obtenir un excellent forfait de téléphonie mobile 5G. Le meilleur plan Get More Unlimited de Verizon vous donnera un accès 5G complet, 30 Go de données de point d’accès, une diffusion en continu 4K UHD et des abonnements au forfait Disney +, Hulu et ESPN +, Apple Music, ainsi que plusieurs autres avantages. En revanche, 90 $ par mois plus taxes et frais, c’est beaucoup à débourser.

En ajoutant plusieurs lignes, vous pouvez réduire votre facture de téléphone Verizon et si vous avez des enfants, vous pouvez les inscrire au forfait Just Kids. Mélanger et assortir des plans est autorisé, donc heureusement, tout le monde n’a pas besoin d’être sur le même plan. Avec le forfait enfant, les données sont limitées à 5 Mbps, et les appels et SMS illimités ne sont disponibles que pour un maximum de 20 contacts approuvés par les parents. Il existe également des fonctions de contrôle parental et de suivi de localisation qui peuvent vous offrir une tranquillité d’esprit.

Si ces forfaits ne vous intéressent pas, Verizon propose également plusieurs autres forfaits de téléphonie mobile, notamment des forfaits prépayés à partir de 40 $ par mois pour 5 Go. Le prix de ces forfaits diminue avec le temps grâce aux remises de fidélité, mais il faudra être prêt à payer d’avance. Il existe également d’autres options MVNO prépayées sur le réseau de Verizon, telles que Visible, qui peuvent coûter aussi peu que 25 $ par mois pour des données illimitées. Et si vous n’avez besoin que d’un tout petit peu de données chaque mois, Verizon propose un forfait téléphonique de base avec 500 Mo, appels et SMS pour 30 $ par mois.

Verizon vs Mint Mobile : les forfaits de Mint Mobile

Source : Samuel Contreras / Android Central

Mint Mobile propose quatre forfaits de données sur le réseau de T-Mobile, et tous incluent la 5G, mais vous devez vérifier que vous avez une bonne couverture avant de vous inscrire. Avec Mint, vous avez le choix entre 4 Go, 10 Go, 15 Go et des données illimitées, bien qu’aucun plan ne vous coupe jamais complètement (vous verrez simplement votre vitesse ralentir). Malheureusement, le forfait illimité est limité à 35 Go, mais la plupart des gens ne consommeront jamais cette quantité de données.

La particularité de Mint Mobile est que vous devez acheter votre forfait en forfaits de trois, six ou 12 mois. Il existe une offre de lancement pour les trois premiers mois, mais après cela, vous devrez vous inscrire pendant 12 mois pour obtenir les meilleures économies. Par exemple, le forfait illimité pendant 12 mois ne coûtera que 40 $ par mois, ce qui est beaucoup quand on le compare à d’autres opérateurs.

4 Go 10 Go 15 Go Illimité 3 mois (prix de lancement) 15 $/mois. (45 $) 20 $/mois. (60 $) 25 $/mois. (75 $) 30 $/mois. (90 $) 3 mois 25 $/mois. (75 $) 35 $/mois. (105 $) 45 $/mois. (135 $) 40 $/mois. (120 $) 6 mois 20 $/mois. (120 $) 25 $/mois. (150 $) 35 $/mois. (210 $) 35 $/mois. (210 $) 12 mois 15 $/mois. (180 $) 20 $/mois. (240 $) 25 $/mois. (300 $) 30 $/mois. (360 $)

Avec chaque forfait, vous obtiendrez des appels et des SMS illimités, des données de point d’accès mobile gratuites (jusqu’à 5 Go sur le forfait illimité) et des appels gratuits vers le Mexique et le Canada. Si vous devez appeler d’autres pays, il est préférable de vous en tenir à une application tierce comme WhatsApp pour éviter d’être facturé en sus. L’itinérance internationale est disponible si vous devez voyager à l’étranger, mais vous devrez charger votre compte UpRoam avec des incréments de 5 $, 10 $ ou 20 $ à l’avance et payer les tarifs par pays.

Si jamais vous manquez de données sur votre forfait Mint, vous pouvez toujours ajouter 1 Go ou 3 Go en payant un supplément respectif de 10 $ ou 20 $. Si vous trouvez que vous utilisez trop de données (Mint Mobile a une fonctionnalité appelée UnliMINTed qui vous le fera savoir), vous pouvez également passer à un forfait inférieur. Dans l’ensemble, Mint Mobile fait de son mieux pour s’assurer que vous ne dépensez pas plus d’argent que vous ne devriez en dépenser sur votre facture sans fil. C’est un excellent transporteur à considérer si vous avez besoin d’une seule ligne et que vous pouvez payer quelques mois à l’avance, mais si vous recherchez une remise multiligne, vous devrez chercher ailleurs.

Verizon vs Mint Mobile : quels téléphones fonctionneront ?

Source : Hayato Huseman / Android Central

Verizon fonctionnera avec une large sélection de téléphones compatibles avec le réseau Verizon. Si vous cherchez à en acheter un nouveau, vous pouvez consulter son site Web pour voir s’il y a une bonne affaire. La plupart des meilleurs téléphones Android seront compatibles, mais si vous n’êtes pas sûr, vous pouvez toujours vérifier avec votre numéro IMEI.

Mint Mobile propose également une sélection décente de téléphones vendus sur son site Web que vous pouvez parcourir, mais si vous prévoyez d’apporter votre propre appareil, vous avez de la chance car tout appareil fonctionnant avec le réseau T-Mobile fonctionnera. avec la menthe. Cela signifie que la plupart des appareils déverrouillés compatibles 4G LTE et VoLTE seront compatibles. Si vous n’êtes pas sûr, vous pouvez utiliser le vérificateur de compatibilité de Mint via son application ou en tapant votre numéro IMEI sur son site Web.

Verizon vs Mint Mobile : que devriez-vous acheter ?

Choisir entre Verizon et Mint Mobile, c’est un peu comme comparer un steak au poulet. Les deux sont délicieux, mais vous préférez généralement l’un à l’autre. Verizon est le bon opérateur pour vous si vous voulez autant de fonctionnalités et d’avantages que possible avec un forfait de téléphone portable, et cela ne vous dérange pas de dépenser un peu plus pour les vitesses de données les plus rapides possibles. C’est une option encore meilleure si vous avez une famille de taille décente, car le prix par ligne baisse considérablement à mesure que vous ajoutez plus de lignes. Et il y a un forfait Just Kids, que vous ne voyez pas partout.

Mint Mobile, en revanche, est un MVNO, vous ne serez donc jamais prioritaire par rapport à un client direct de T-Mobile, mais pour la plupart, vous devriez obtenir une très bonne couverture et un très bon service. C’est également beaucoup plus abordable et le meilleur choix si vous recherchez une ou deux lignes et que vous pouvez payer 12 mois d’avance. Si vous souhaitez essayer Mint avant de vous engager pleinement, voici comment vous pouvez obtenir une carte SIM Mint Mobile gratuite pour votre téléphone. Vous pourrez essayer le service de Mint pendant sept jours, gratuitement et sans affecter votre service actuel. Aucune condition, promis.

Service premium

Verizon

Obtenez toutes les données, avantages et fonctionnalités dont vous avez besoin

Verizon offre tout et plus dans un forfait de téléphonie mobile, mais à un prix. Vous pouvez faire en sorte que le coût supplémentaire en vaille la peine en profitant de remises multilignes.

Économies ultimes

Menthe Mobile

Économisez sur votre facture sans fil en achetant en forfaits

Mint Mobile ne perd pas votre temps, vos données ou votre argent. Inscrivez-vous à l’un de ses quatre forfaits en trois, six ou 12 mois pour obtenir un excellent service T-Mobile et des économies sur votre prochaine facture de téléphone portable.

