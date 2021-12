Verlander et Astros finalisent un contrat d’un an de 25 millions de dollars

Le contrat d’un an de 25 millions de dollars de Justin Verlander avec les Astros de Houston a été finalisé, près d’un mois après son accord.

Le lanceur et les Astros sont parvenus à un accord le 17 novembre sous réserve d’un examen physique réussi. Alors que l’accord a été signalé avant l’expiration de la convention collective le 1er décembre et le début d’un gel des signatures, la Major League Baseball et l’association des joueurs ne l’ont approuvé que cette semaine.

L’accord de Verlander comprend un salaire de 25 millions de dollars pour 2022 et une option de joueur de 25 millions de dollars pour 2023 à condition qu’il lance 130 manches ou plus en 2022.

Verlander est devenu joueur autonome après avoir conclu un contrat de 94 millions de dollars sur trois ans avec les Astros. Il n’a joué qu’un seul match au cours des deux dernières saisons.

Il n’a fait qu’un seul départ en 2020, lançant six manches le 24 juillet lors d’une victoire contre Seattle le jour de l’ouverture avant d’être placé sur la liste des blessés avec l’avant-bras droit tendu. Il a tenté un retour, mais a annoncé le 19 septembre 2020 qu’il avait besoin d’une opération à la Tommy John et a subi la procédure le 1er octobre.

Il a déclaré plus tôt cette année que sa rééducation se déroulait bien et a ajouté qu’il n’aimait pas jouer un seul match pendant la période couverte par l’accord.

« Ça me ronge », dit-il. « Mais… c’était une blessure malheureuse que personne n’aurait pu voir venir. Mais j’aime toujours gagner ma vie. »

Le droitier de 38 ans a remporté deux fois le Cy Young Award et le MVP 2011 de l’AL.

Verlander a passé ses 13 premières saisons avec les Tigers de Detroit avant d’être échangé aux Astros le 31 août 2017. Sa performance exceptionnelle après l’accord tardif a aidé Houston à remporter son premier titre en Série mondiale cette saison-là. Il a une fiche de 43-15 avec une MPM de 2,45 et 640 retraits au bâton en 74 départs pour les Astros.

Verlander est allé 21-6 avec une MPM de 2,58 en 2019, retirant un record en carrière de 300 et lançant le troisième sans coup sûr de sa carrière pour remporter son deuxième Cy Young Award en carrière. Il a lancé 223 manches, la plupart dans les majeures, et a effectué six autres départs en séries éliminatoires alors que les Astros atteignaient les World Series.

Verlander a une fiche de 226-129 avec une MPM de 3,33 en 16 saisons. En plus de ses Cy Young Awards et de son MVP, il a également été nommé AL Rookie of the Year en 2006. Il compte 3 013 retraits au bâton dans sa carrière, ce qui le classe au 19e rang.