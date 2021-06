Vermaelen, critique de l’UEFA et du Championnat d’Europe : “Ce format est injuste”

in

23/06/2021 à 11h35 CEST

Daniel Guillen

La centrale belge, Thomas Vermaelen, a sévèrement critiqué l’UEFA et l’Eurocup pour leur format multi-sites et les longs déplacements de certaines équipes dans une interview pour le Daily Mail : “Ce format est injuste. Vous avez des équipes qui jouent les trois matchs dans leur propre pays et d’autres qui doivent voyager. Tous ces voyages ne sont pas bons pour le corps des joueurs, surtout dans un tournoi aussi court.”.

Le joueur de Vissel Kobe, qui était titulaire derrière Roberto Martínez lors de la dernière journée de la phase de groupes, a reconnu que la seule chose qui soit à la portée des joueurs est d’accepter la situation : “Mais ils ne nous verront pas nous plaindre, il ne nous reste plus qu’à accepter”.

Ancien joueur du FC Barcelone il est sûrement avant son dernier grand tournoi de sélections avec la Belgique. A 35 ans, le défenseur central a été international jusqu’à 83 fois et Il a encore un an de contrat avec l’équipe japonaise, où il partage un vestiaire avec Andrés Iniesta et Sergi Samper, également ex-Azulgranas.

La Belgique, en attente de rival

La Belgique de Roberto Martínez a remporté le ticket pour les huitièmes de finale de l’Eurocup avec une phase de groupes presque impeccable : neuf points, sept buts pour et un seul contre. Au prochain tour, ils affronteront le troisième classé des groupes A, B ou C, bien que le plus probable de Vladimir Petkovi & cacute;.

Le défenseur central belge a participé aux trois premiers matches en tant que défenseur d’une ligne de trois. Il a joué 13 minutes lors des débuts contre la Russie, a joué un rôle de témoin dans le retour contre le Danemark et a joué 90 minutes contre la Finlande, l’équipe étant déjà qualifiée..