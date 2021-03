Vernon Jones, ancien législateur démocrate en Géorgie, réfléchit au défi du GOP au gouverneur Brian Kemp ⋆ .

La semaine dernière, Jody Hice, membre du Congrès républicain pour quatre mandats du centre-est de la Géorgie, a annoncé qu’il se présenterait pour remplacer le secrétaire d’État sortant de la Géorgie, Brad Raffensperger – également républicain – en 2022. La candidature de Hice est une tentative d’éviction. l’homme qui, selon les fidèles de Trump, a conclu un accord dans les coulisses avec Stacey Abrams qui a permis la perte de l’ancien président dans l’État de Peach, ainsi que les pertes des anciens Sénateurs Kelly Loeffler et David Perdue en janvier.

Comme Hice, l’ancien législateur de l’État Vernon Jones réfléchit à une course pour remplacer le gouverneur républicain Brian Kemp, qui, selon Jones (ainsi que Hice et Trump), est l’homme qui s’est tenu entre Trump et la victoire de l’État Peach et peut-être du bureau ovale pour un deuxième fois.

En avril dernier, Jones est devenu le premier responsable démocrate élu par l’État de Géorgie à approuver la candidature de Donald Trump à la réélection, affirmant qu’il soutenait sans hésitation la gestion de l’économie par le président de l’époque, son soutien aux collèges historiquement noirs et ses initiatives de réforme de la justice pénale. En janvier, Jones a annoncé qu’il quittait officiellement le Parti démocrate pour devenir membre du GOP.

«Les libéraux blancs ont détruit la communauté noire. Il est maintenant temps pour la communauté noire de détruire les libéraux », a déclaré Jones lors d’une récente interview sur Just the News AM.

Jones a critiqué ce qu’il perçoit comme une hypocrisie extrême de la part des démocrates d’État sur une variété de questions politiques. Discutant de la critique du projet de loi sur les élections d’État en Géorgie récemment signé, que les militants démocrates, y compris Stacey Abrams, s’efforcent de qualifier de «Jim Crow 2.0», Jones fait valoir que le cri démocrate de «racisme» contre le nouveau projet de loi est en fait un moyen de rabaisser les électeurs noirs et de les tourner les uns contre les autres en interne dans le but de les maintenir liés à un modèle de vote et à un parti politique.

«La véritable répression est la façon dont les démocrates blancs utilisent les noirs.» Il dit qu’ils prétendent que le nouveau projet de loi «a supprimé le vote noir, alors qu’en fait, il protège le vote noir. Ils humilient les Noirs en disant qu’ils ne peuvent pas avoir de pièce d’identité, qu’ils n’ont pas les moyens de se payer une pièce d’identité … vous avez besoin d’une pièce d’identité lorsque vous allez à l’hôpital, vous avez besoin d’une pièce d’identité lorsque vous vous faites vacciner contre le COVID. Cela n’a rien à voir avec la suppression du vote noir.

Il va jusqu’à comparer les actions du Parti démocrate moderne à celles des propriétaires d’esclaves d’Antebellum Sud. «Dans l’ancien temps, quand les propriétaires d’esclaves attrapaient un esclave et le ramenaient à la plantation, il demandait à un (autre) esclave de battre l’esclave devant un groupe d’esclaves pour leur faire peur: ‘ Ne quittez pas cette plantation. Et c’est ce que font les démocrates. Les démocrates blancs utilisent cette technique pour empêcher les Noirs de continuer à voter pour eux, car ils ont vu avec le président Trump de nombreux noirs commencer à quitter le Parti démocrate.

«Je pense que c’est ironique que les Jim Crows essaient d’appeler quelqu’un d’autre un Jim Crow. Comme vous le savez, le Parti démocrate a toujours fait partie de Jim Crow », a-t-il poursuivi.

En fait, Jones pense que la nouvelle loi, signée jeudi soir par le gouverneur Brian Kemp, ne va sans doute pas assez loin pour protéger le processus de vote en Géorgie. «J’aurais adoré le voir aller plus loin en ce qui concerne notre système électoral et le type de système que nous utilisons qui rétablirait vraiment l’intégrité de notre processus électoral.» Jones est également profondément critique de ce qu’il appelle les « théâtres » de la signature du projet de loi par Kemp. Pour lui, les efforts de Kemp sont «trop peu, trop tard», dans la mesure où il pense qu’ils auraient dû venir des mois avant, et non après, les élections de 2020.

«Tout cela (le projet de loi) est né du fait que notre gouverneur a échoué et que notre secrétaire d’État a échoué aux Géorgiens. Comment Stacey Abrams est-il venu et les a amenés, grâce à un accord en coulisses avec le secrétaire d’État, à changer ce que la constitution prévoit que seuls les membres de l’Assemblée générale peuvent faire? … C’est du théâtre, pas du leadership », dit Jones, et« j’ai rejoint le Parti républicain non seulement pour être membre, je me suis joint pour assurer un certain leadership et montrer comment nous pouvons gagner et protéger nos valeurs, y compris la Constitution. »

Pour le moment, Jones parle en gros de la façon dont il gouvernerait différemment et mieux que le leadership actuel du GOP en Géorgie, mais n’a pas encore étoffé ses plans politiques ou les moyens de les mettre en œuvre de manière stratégique dans des détails concrets. Peut-être, cependant, aura-t-il bientôt l’occasion de faire exactement cela. Jones passe actuellement ses journées à sillonner l’État, à réfléchir au potentiel de chercher des postes plus élevés – il a également récemment lancé une organisation à but non lucratif appelée «Waking Up America» visant à promouvoir les valeurs américaines traditionnelles «y compris le travail acharné, l’indépendance et l’autonomie. -respect », selon le site Web de l’organisation.

Il est convaincu que le gouverneur Kemp n’a pas «ce qu’il faut pour combattre la gauche». Il dit qu’il pense que « ça va prendre quelqu’un qui ne craint pas de se lever », et que pour ces raisons, il anticipe pleinement qu’un solide bassin de candidats principaux défiera le républicain sortant, y compris, peut-être, lui-même.

Il dit: «J’évalue sérieusement ce que nous voyons jusqu’à présent. Cela a été tout simplement incroyable. En fin de compte, je vais devoir prendre cette décision, et nous prendrons cette décision. Mais je peux vous dire ceci… Préparez-vous. Quelqu’un va «sentir le Vern». Quelqu’un va «se faire vernir». Je vais vous dire ça.