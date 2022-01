Vero Boquete dit au revoir à Milan

01/01/2022

Le à 21:02 CET

Vero Boquete met un terme à son passage à Milan. La milieu de terrain espagnole de 34 ans part un peu plus d’un an après son arrivée en raison de aux divergences avec l’entraîneur Maurizio Ganz, qui en a également eu avec d’autres footballeurs. La joueuse galicienne a fait ses adieux au club ‘rossonero’ avec un message sur son compte Instagram. « Ce n’est pas la meilleure situation, mais partir est la meilleure solution« , Il dit.

« Ce fut un privilège de porter ce maillot et de défendre ces couleurs. Je ne peux que remercier Milan et les fans pour l’opportunité et l’amour. Les dernières semaines n’ont pas été faciles et je dois être constant. Il est difficile de travailler quand les gens n’écoutent que pour répondre et non pour comprendre et s’améliorer« , Ajouter.

« Ceci étant le cas, il est préférable de clôturer cette phase et d’en commencer une nouvelle dans laquelle laisse-moi rester sur le terrain et profiter du football. Merci à toutes les personnes avec qui j’ai pu travailler dans ma scène milanaise et, surtout, à celles qui étaient proches de la fin. Le football nous unira à nouveau », conclut-il.

Vero Boquete a des offres de Sassuolo, Rome et FiorentinaBien que le fait que Milan ne veuille pas renforcer ses rivaux directs finira probablement par le chemin de l’être espagnol vers la peinture ‘alto’.