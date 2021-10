Verón a bien battu Amitrano et a conservé le poids welter sud-américain

in

(Photo : Fourni)

Buenos Aires Luis Verón (66 300) a battu aux points après dix rounds, à l’unanimité, Leonardo Amitrano (même poids) de San Luis et a conservé pour la première fois le titre sud-américain des poids mi-moyens, dans le combat de fond du festival de boxe qui s’est tenu le Vendredi 1er octobre au Palais des Sports Municipal “José María Gatica”, à Villa Mercedes, San Luis, avec la promotion de Sampson Boxing, Tello Box et San Miguel Promotions.

Celui né à José León Suárez est sorti d’un engagement compliqué dans le précédent, dans lequel il est entré dans la gueule du loup, mais sa ruse et sa bonne boxe l’ont mis à flot car, comme prévu, le match a été difficile et disputé tant sur le plan technique côté et du côté brûlant.

Le domaine alternatif dans lequel le combat a eu lieu était un dénominateur commun, mais les passages régis par Verón étaient beaucoup plus clairs grâce à son jab gauche et une meilleure variété de coups et de combinaisons.

Amitrano, changeant définitivement de garde, voulait compliquer le champion et avait ses segments, comme dans un huitième tour favorable où une main droite provoquait un saignement notable dans les narines de Verón, mais le local, sans aucun doute, manquait de fermeture et de cohérence.

Après 10 tours de grand intérêt, le jury a jugé la victoire de Verón comme suit : Enrique Ferrero 96-95, Jorge González 96,5-94,5 et Simón Juri 98-97. Ariel Álvarez a arbitré.

Ainsi, « Lucho » Verón, 29 ans, a conservé la ceinture qu’il a obtenue en janvier 2020 à Mar del Plata en battant Carlos Aquino par TKO 2 et a porté son record à 19-3-0 (9 KO). Amitrano, de son côté, à 27 ans, a raccourci le record à 17-6-0 (7 KO).

Résultats du reste de la soirée

. Williams Herrera (68 700) GDesc.2 à David Romero (70 500).

. Neri Muñoz (63 200) GKO 4 contre Emanuel Quiroga (62 600).

. Eduardo Casal (65 000) GKOT 2 à Dante Cano (66 000).

. Jonathan Amitrano (55 100) GPP 4 (unanimité) à Cristian Blanco (55 100).

. Jesús Amitrano (65 700) GKOT 2 à Guillermo Quintana (67 200).

. José Llorca (70 200) GPP 4 à Víctor Peres (72 600).

. Alexis Cabaña (59 400) GKOT 1 à Alexis Contrera (58 200).

