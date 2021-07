Veronica Beard lance une collection de table d’été – WWD

in

Veronica Beard fait son entrée sur le marché des articles ménagers avec une collection de dessus de table estivale en édition limitée.

La capsule exclusive, appelée Boho Vine, s’inspire de la joie de vivre de la vie estivale et des retrouvailles entre amis et en famille. Il sera vendu exclusivement dans les points de vente Veronica Beard et sur Veronicabeard.com. C’est une offre unique.

La collection comprend des sets de table, des serviettes, des nappes et des couvertures de plage en deux couleurs : sauge et chambray, ainsi que des imprimés floraux géométriques.

La décoration d’intérieur et le divertissement sont les passions des cosignataires et des belles-sœurs Veronica Miele Beard et Veronica Swanson Beard.

« Comme tout le monde, nous sommes obsédés par nos maisons et notre table depuis 18 mois. Notre collection de linge de table Boho Vine est le point de départ idéal pour toutes vos réceptions estivales. Ajoutez simplement un beau dîner et des verres colorés, des fleurs de jardin et des chandelles », a déclaré Swanson Beard.

La collection sera disponible en ligne en prévente à partir d’aujourd’hui. La collection sera entièrement disponible à l’achat en magasin et en ligne le 4 août.

« Votre maison est une extension de qui vous êtes. Il doit refléter votre personnalité autant que vos vêtements – et nous voulons vous inspirer pour habiller votre table autant que nous voulons vous inspirer pour vous habiller », a déclaré Miele Beard.

Les placements coûtent 150 $ pour un ensemble de quatre ; les serviettes coûtent 200 $ pour un ensemble de quatre, les nappes coûtent 275 $ et une couverture de plage coûte 295 $.

POUR PLUS D’HISTOIRES :

Le magasin de Southampton de Veronica Beard pour célébrer la série photographique de Claiborne Swanson Frank, “Flowers”.

Veronica Beard s’enracine à Chicago

Veronica Beard ouvrira ses portes sur Newbury Street à Boston à la mi-janvier

Des marques contemporaines et de créateurs s’installent dans les Hamptons