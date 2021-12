Verónica Forqué, secoue le départ de la « fille d’Almodovar »

Verónica Forque, l’actrice a été retrouvée sans vie en Espagne | PA

Verónica Forqué a choqué toute l’Espagne après avoir appris qu’elle avait été retrouvée sans vie chez elle, la soi-disant « fille almodovar« J’avais 66 ans.

La actrice Verónica Forqué serait réapparue récemment dans le concours de « MasterChef Célébrité« En Espagne, donc du programme et du producteur » Shine Iberia « , ils ont exprimé leur solidarité avec les différentes expressions de condoléances, déplorant « la perte d’un professionnel extraordinaire et d’une personne merveilleuse », ont-ils commenté.

C’est l’agence . qui a confirmé au département de la police nationale le moment où quelqu’un a appelé le numéro d’urgence, à 12h49 pour signaler « une personne qui se serait suicidée », c’était le « récompensé de quatre prix Goya « .

Verónica Forqué, l’actrice située sans vie en Espagne. Photo : .

On suppose que ce serait la femme de chambre qui travaillait pour Verónica qui la trouverait dans sa salle de bain, elle en informerait donc un voisin et le 112 respectivement, selon le journal. com

En arrivant au domicile de l’actrice à Madrid, les services médicaux n’auraient rien pu faire pour sauver la vie de la star, Véronique Forqué, selon ce que l’agence Europa Press a confirmé.

La nouvelle a laissé la consternation en Espagne et aux collaborateurs et amis proches du célèbre et « réalisateur », qui se sont exprimés devant cette malheureuse nouvelle.

Le vide qu’il laisse dans nos vies et notre cinéma est irrécupérable, a déclaré le producteur de Pedro Almodovar à propos de son départ.

De même, l’acteur Antonio Banderas s’est manifesté sur son compte Twitter avec un message émouvant dédié à l’aussi « actrice de théâtre« , dont il se souvenait d’une manière très spéciale.

Au revoir Véronique Forqué. J’ai travaillé avec elle il y a des années et mon souvenir est celui d’une femme douce, spirituelle et d’une bonne compagne. D.E.P.

Qui était Verónica Forqué ?

Verónica Forqué Vázquez-Vigo est née le 1er décembre à Madrid, en Espagne. Dans la vie, il a eu une longue carrière professionnelle dans le cinéma, le théâtre et la télévision.

Fille du producteur et réalisateur espagnol José María Forqué, elle avait un grand talent pour la comédie et le drame et a joué plus de 80 personnages tout au long de sa carrière.