Verónica Montes, actrice du Seigneur des cieux a une tumeur

Verónica Montes, actrice de El Señor de Los Cielos a une tumeur

Ce qui semblait être une mauvaise nouvelle est devenu une bonne nouvelle pour l’actrice de la super série El Señor de los Cielos, Verónica Montes, car elle a partagé pour un célèbre magazine de divertissement qu’elle avait une tumeur.

Véronique Montes Elle avait révélé sur les réseaux sociaux que son visage avait radicalement changé depuis qu’elle avait des problèmes d’hormones, certaines personnes étaient très injustes et cruelles avec son apparence et elle craignait de se consacrer à quelque chose dans lequel l’image est primordiale.

Enfin, Verónica Montes, qui captivera Aurelio Casillas dans Le Seigneur des cieux, partagé en guise de bonne nouvelle avec TV et Notes, qu’il a une tumeur.

La belle actrice a indiqué qu’enfin après de nombreux médecins, laboratoires et autres, elle se sent apaisée car elle a enfin un diagnostic précis de ce qui se passe dans son corps.

Verónica a avoué qu’elle avait été très inquiète lorsqu’ils ont suggéré des problèmes avec ses reins, ceci à cause de la gestion de niveaux d’hormones très élevés; cependant, il s’agissait d’une fausse alerte et le diagnostic en était un autre.

Verónica Montes est allée chez le médecin pour se sentir extrêmement fatiguée et très enflée au visage, entre autres, les laboratoires ont immédiatement montré des niveaux élevés de prolactine, l’hormone des femmes enceintes et responsable de ses changements physiques.

Les spécialistes ont détecté une tumeur dont la belle actrice ne s’inquiète pas puisqu’elle était jugée bénigne et bien qu’au début elle ait été attristée à l’idée d’être en salle d’opération dans une chirurgie plus que compliquée, maintenant elle est heureuse.

Verónica Montes a déclaré qu’elle n’aurait pas besoin de chirurgie pour le moment, car la tumeur ne compromet pas sa santé et est bénigne; cependant, il est sous traitement et doit rechercher le corps étranger.

La célèbre femme a déclaré qu’elle était heureuse de retrouver son énergie et assure que son inflammation s’est déjà améliorée et que depuis quelques jours seulement, son visage gonfle, bien que plus dans les mêmes proportions.