Veronica Montes : ce qu’il faut savoir sur elle

Il ne fait aucun doute que « La Casa de los Famosos » a attiré l’attention de tout le public de Telemundo qui, nuit après nuit, s’assoit et regarde les événements quotidiens des célébrités qui restent confinées dans un manoir, surmontant les défis et forgeant des stratégies pour être celui qui garde les 200 000 en espèces.

Tous ceux qui sont encore en compétition aujourd’hui dans le but de remporter le prix tant convoité, sont conscients que chaque mouvement à l’intérieur de la maison est surveillé à tout moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et enregistré par l’objectif de plus de 50 caméras. et 60 micros.

Parmi les célébrités qui sont encore dans la maison figurent : l’actrice de feuilleton Gaby Spanic, le chanteur Pablo Montero, l’actrice Gisella Aboumrad, Verónica Montes, Christian de la Campa, Kelvin Noeh Renteria, Cristina Eustace et Alicia Machado qui, malgré de nombreux drames, et divers controverses, sont déterminés à atteindre leur objectif, aussi difficile que cela puisse paraître.

Veronica Montes : « L’actrice tombe amoureuse »

Veronica Montes est une actrice et mannequin péruvienne basée au Mexique, où elle a participé à différentes productions télévisées qui, à 41 ans, lui ont donné un nom relativement important dans le monde du divertissement en espagnol, étant ses personnages les plus connus dans ‘ El Lord of the Skies’, ‘Dad to All Mother’, ‘Bought Love’, ‘Love Dog’ et ‘Evaluna’.

Montes a commencé sa carrière à la télévision à seulement 3 ans, alors qu’il participait déjà à des publicités télévisées et depuis, il n’a cessé de travailler devant les écrans de télévision.

Dans « La Casa de los Famosos », Veronica Montes a fait quelque chose qu’elle n’avait jamais vécu ; un format Réalité. Depuis son arrivée, la jeune fille a eu une liaison controversée avec l’acteur déjà éliminé Jorge Aravena, et en fait, elle a reçu la visite d’un amant, donc le drame n’a pas diminué dans la trajectoire de la belle péruvienne aux yeux bleus.

Veronica Montes : Le défi de 100 questions en 5 minutes

La belle Veronica n’a jamais été hermétique avec sa vie personnelle, et c’est pourquoi elle a décidé de relever le défi de répondre à 100 questions, aussi vite qu’elle le peut en cinq minutes et le résultat est non seulement très amusant, mais aussi nous ouvre un peu les yeux sur la talentueuse actrice.

Il a attiré l’attention sur le fait qu’il a répondu qu’en fait il n’avait pas de petit ami malgré ce qu’il a vécu à l’intérieur de la maison, il a également assuré que son désir est de se marier et d’avoir des enfants, il a avoué être un amoureux des animaux, il a également assuré que il serait prêt à sortir avec quelqu’un qu’il n’est pas célèbre, et il a également dit qu’il a une affection particulière pour chacun des projets auxquels il a participé.

Por si fuera poco, dijo que a los 13 tuvo su primer novio, y que lamentablemente le han sido infiel, que su carrera oficial como actriz empezó a los 15 años, su película favorita es Mr and Mrs Smith, y también reveló que hace ejercicios tous les jours.

