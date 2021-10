Veronika Kudermetova retire la place d’Oksana Selekhmeteva en huitièmes de finale

19/10/2021

Le 20/10/2021 à 03:44 CEST

Veronika Kudermetova, russe, numéro 32 de la WTA, a rempli les pronostics en s’imposant en huitièmes de finale du tournoi WTA 500 de Moscou pour 4-6, 7 (7) -6 (3) et 6-4 dans deux heures et vingt et une minutes au joueur russe Oksana Selekhmeteva, numéro 238 de la WTA. Après ce résultat, la joueuse de tennis sera en huitièmes de finale du tournoi WTA 500 à Moscou.

Pendant le match, la joueuse de tennis russe a réussi à casser le service 5 fois à sa rivale, au premier service elle a eu une efficacité de 53%, elle a commis une double faute et a obtenu 66% des points de service. Quant à la Russe, elle a également réussi à casser le service 5 fois à son adversaire, obtenu une efficacité de 59 %, commis 11 doubles fautes et réussi à remporter 57 % des points de service.

En huitièmes de finale, Kudermetova affrontera la Roumaine Simona halep, numéro 19 et tête de série numéro 8.

Le tournoi WTA Moscou Il se déroule sur un court en dur sous abri et au cours de celui-ci un total de 45 joueurs de tennis s’affrontent, dont 28 vont en finale entre ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont passé les phases précédentes du championnat et ceux invité. De même, sa célébration a lieu entre le 16 et le 24 octobre à Moscou.