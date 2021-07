Verratti, heureux du passage de l’Angleterre en finale

07/08/2021 à 19:28 CEST

.

Marco Verratti, milieu de terrain de l’équipe nationale italienne, a assuré ce jeudi qu’il était heureux de devoir se mesurer à Angleterre dimanche prochain en finale de l’Eurocup, dans un match “qui marquera l’histoire”.

“Je suis heureux de pouvoir me mesurer à une grande équipe comme l’Angleterre dans un stade aussi prestigieux que Wembley. Ce sera un match qui marquera l’histoire“, il prétendait Verratti lors d’une conférence de presse organisée au centre technique de Coverciano (Florence, centre).

Le milieu de terrain de Paris Saint Germain est l’un des dirigeants de Italie, qui peut conquérir la seconde Eurocoupe de son histoire, après 1968. Il concurrencera Angleterre, qui joue à domicile et est une équipe qui a accompagné les moments les plus importants de la carrière de Verratti. Il a fait ses débuts avec l’Italie en 2012 contre l’équipe des Trois Lions et son premier match en Coupe du monde était précisément contre les Anglais, au Brésil 2014.

“L’Angleterre est une équipe très forte physiquement, avec des joueurs ayant une bonne technique. Ils joueront aussi à domicile, dans un stade qu’ils connaissent parfaitement. Ils ont beaucoup d’équilibre, cela se voit par le fait qu’ils n’ont encaissé qu’un but en six matches dans ce Championnat d’Europe”, a-t-il déclaré.

Mais le milieu de terrain italien est optimiste, convaincu que l’Italie dispose d’un milieu de terrain capable de “donner du rythme” et d’une défense solide, emmenée par Giorgio Chiellini Oui Léonard Bonucci. “On se sent toujours en sécurité avec Chiellini et Bonucci, ils permettent aux milieux de terrain de pousser plus haut”, a-t-il assuré.