Verrez-vous dans les hauteurs dans les théâtres ?

Regarder dans les hauteurs à la maison

Alors que les cinémas et les cinéphiles sont assez désireux de retourner au cinéma, il est possible que vous ne vous sentiez pas encore prêt à aller au cinéma. Heureusement, les abonnés HBO Max sans publicité auront la possibilité de regarder In the Heights en streaming en toute sécurité chez eux. Cependant, il y a deux gros problèmes: le film ne sera disponible que pour les abonnés sans publicité, et il ne sera disponible que jusqu’au 11 juillet. Après quoi, les abonnés des deux niveaux de HBO Max devront attendre que le film revienne à HBO après sa sortie en salles.

Si vous n’êtes pas abonné à HBO Max, vous pouvez vous inscrire ici.