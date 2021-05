Verrons-nous xCloud Game Pass sur PS5 ou Nintendo Switch? Phil Spencer dit qu’il n’a pas l’intention d’abandonner | Jeux

Le procès entre Apple et Epic Games révèle de nombreuses informations sur le secteur qui n’ont pas grand-chose à voir avec le problème – tout le désordre à propos de Fortnite dans l’App Store -, mais qui nous fournissent beaucoup d’informations. Maintenant, un e-mail de Phil Spencer, le patron de Xbox, a été découvert, dans lequel il assure qu’il continuera à essayer d’apporter Game Pass sur d’autres consoles.

En août de l’année dernière, après une série de rumeurs, Apple et Epic Games se disputent, qui a fait disparaître Fortnite, l’un des jeux les plus populaires de ces derniers temps, de l’iPhone.

El motivo eran las compras ingame y la manera en que estas se producían, algo que ya os contamos en su día, pero de la manera que sea, al final esta riña afectó a los de siempre, a los usuarios de iOS que se quedaron sin le jeu.

Epic a dit qu’ils allaient se battre et que les hommes de Cupertino pourraient se préparer car un long procès allait commencer et oui, ils ont tenu la promesse. À la fin, Ces conflits entre entreprises sont quelque peu morbides, mais cette fois, il y a beaucoup plus.

Et c’est ça, À la suite des recherches et des preuves fournies par les entreprises, nous découvrons les différents tenants et aboutissants de l’industrie. comme Epic doit payer Sony pour que les Japonais autorisent le jeu croisé dans Fortnite sur PlayStation (ce que tout développeur qui souhaite jouer croisé sur une plate-forme Sony devrait le faire) ou L’intention du patron de la Xbox d’étendre le Game Pass.

Game Pass est l’un des meilleurs abonnements que vous puissiez avoir pour le moment dans ce jeu vidéo, car il vous permet de jouer à des dizaines de jeux chaque mois avec un catalogue qui tourne sans avoir à payer un montant supplémentaire pour chaque titre.

De plus, si vous possédez Game Pass Ultimate, vous pouvez également accéder au service sur PC et au jeu Xbox dans le cloud. Et, précisément, c’est ce que Phil Spencer veut apporter à d’autres consoles.

Depuis le démarrage du service xCloud, ou Game Pass dans le cloud, puisqu’il est intégré pour le moment, On a beaucoup parlé de son apparition possible sur les consoles Sony ou sur Nintendo Switch. La raison en est que Microsoft est très ouvert avec ses franchises les lançant le premier jour sur PC et, également, offrant des jeux Switch comme Ori ou Cuphead.

Pour cela, considérant que Game Pass dans le cloud n’est “qu’une” plate-forme, il pourrait l’offrir sur PS4, PS5 et Switch afin que tous les utilisateurs aient accès au service. En fin de compte, les gagnants seraient les utilisateurs, bien sûr, puisqu’ils n’auraient pas besoin d’une Xbox pour jouer à ces jeux, mais aussi de Microsoft, car ils auraient des abonnements mensuels qu’ils n’auraient pas autrement.

Quoi qu’il en soit, les e-mails qui sont rendus publics sont les plus intéressants et, en plus, nous pouvons voir dans The Verge que Epic a été l’une des entreprises qui ont exercé le plus de pression sur Microsoft pour permettre à F2P de jouer sans avoir besoin de Xbox Live Gold, quelque chose qui, en fait, s’est matérialisé il y a quelques jours.

Nous verrons ce que nous apporte ce procès, mais bien sûr, il est beaucoup plus intéressant que beaucoup d’entre nous ne le pensaient.