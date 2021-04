Verrouillage allemand: Angela Merkel appelle à la fermeture nationale après le pic d’infections à Covid | Monde | Nouvelles

La chancelière Angela Merkel a soutenu les demandes d’un verrouillage court et dur en Allemagne pour freiner la propagation du coronavirus, car les taux d’infection sont trop élevés. Le pays a du mal à faire face à une troisième vague de la pandémie et plusieurs dirigeants régionaux ont appelé à un verrouillage court et strict pendant que le pays tente de vacciner davantage de personnes.

S’exprimant mercredi, la porte-parole de Mme Merkel, Ulrike Demmer, a déclaré: « Chaque appel à un verrouillage court et uniforme est juste. »

Elle a ajouté que l’Allemagne voyait un nombre croissant de patients en soins intensifs.

Faisant référence au nombre de cas sur sept jours pour 100 000 habitants, Mme Demmer a déclaré: « Nous avons besoin d’une incidence stable inférieure à 100 ».

Le taux est actuellement de 110,1, selon l’Institut Robert Koch.

Elle a également déclaré que le gouvernement cherchait à déterminer si des mesures à l’échelle nationale plutôt que régionale étaient nécessaires.

Mme Demmer a ajouté: « L’éventail des réglementations n’aide pas à l’acceptation. »

Alors que certains États ont imposé des couvre-feux nocturnes à Pâques, d’autres expérimentent un certain assouplissement des restrictions.

La majorité des 16 premiers ministres des États fédéraux allemands était contre la présentation des pourparlers prévus le 12 avril sur les mesures à prendre.

Le nombre de cas confirmés de coronavirus en Allemagne a augmenté de 9677 mercredi à plus de 2,9 millions, a déclaré l’Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses.

La pandémie a dévasté la plus grande économie d’Europe, même si elle s’est montrée plus résistante que beaucoup ne le pensaient, en partie à cause de la forte demande d’exportation continue de la Chine.

Les dépenses publiques ont augmenté de 12,1% à 1,7 billion d’euros en 2020 alors que le gouvernement a tout mis en œuvre pour compenser l’impact de mois de verrouillage, tandis que les prélèvements fiscaux ont chuté de 3,5% à 1,5 billion d’euros, a annoncé mercredi le bureau des statistiques.

La frénésie de dépenses devrait se poursuivre, le ministre allemand des Finances, Olaf Scholz, promettant le mois dernier de faire tout ce qui était nécessaire pour permettre à l’Allemagne de sortir de la crise économique induite par le coronavirus.