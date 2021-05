Verrouillage au Royaume-Uni: un expert de haut niveau conseille deux mois supplémentaires de fermetures, la nation n’étant pas prête à rouvrir | Politique | Nouvelles

Les plans visant à assouplir les mesures de verrouillage le 21 juin avec la quatrième étape de la feuille de route du gouvernement contre les coronavirus ont été mis en doute. Le professeur Christina Pagel a averti que le Royaume-Uni “devrait attendre encore quelques mois pour se déverrouiller complètement” alors qu’une multitude de nouvelles variantes de virus émergent et se propagent, menaçant de détruire le succès du déploiement de la vaccination au Royaume-Uni. L’expert de la santé a déclaré à la radio de la BBC que l’assouplissement prévu devrait être reporté de plusieurs mois pour laisser le temps à davantage de personnes d’être complètement vaccinées.

Le professeur Pagel a déclaré à l’émission Today de Radio 4: «Au moins, nous avons des preuves tangibles que ce n’est pas aussi risqué qu’il y paraît, car nous nous sommes un peu croisés les doigts.

«SAGE et Public Health England disent tous deux qu’il s’agit d’une variante plus transmissible, nous savons qu’elle a un certain niveau de fuite de vaccin.

«Nous sommes donc dans une situation où, par rapport à il y a deux mois, nous avons maintenant une variante dominante qui à la fois transmet plus rapidement et les vaccins sont moins efficaces contre, en particulier après une dose et bien que nous ayons vraiment vraiment pu couvrir une dose, nous n’avons pas vraiment bonne couverture en deux doses. “

Elle a ajouté: «Si nous pouvons simplement retarder la quatrième étape de la feuille de route jusqu’à ce que nous ayons une proportion beaucoup plus élevée de personnes vaccinées avec deux doses, nous sommes dans une bien meilleure position.

“Nous ne sommes qu’à deux mois de cela.”

Plus à venir…