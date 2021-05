Verrouillage Covid-19 en Inde Liste de contrôle du statut des États sous verrouillage avec des restrictions strictes à compter du 6 mai

Plusieurs États ont opté pour des couvre-feux nocturnes pour briser la chaîne de l’infection à coronavirus.

La deuxième vague de Covid-19 a ravagé toutes les régions du pays et la demande de verrouillage à l’échelle nationale prend de l’ampleur chaque jour qui passe. En effet, le nombre de nouvelles infections à coronavirus a atteint un niveau record de 412262 aujourd’hui avec 3 980 décès. Alors que la demande de verrouillage strict à l’échelle nationale prend de l’ampleur, plusieurs États ont déjà imposé des verrouillages ou des restrictions strictes pour contrôler la vague incessante de Covid.

Alors que peu d’États ont annoncé un verrouillage complet, il y en a d’autres qui ont imposé des restrictions strictes sur la circulation et le rassemblement des personnes. Plusieurs États ont opté pour des couvre-feux nocturnes pour briser la chaîne de l’infection à coronavirus.

Jetons un coup d’œil à la manière dont différents États et territoires de l’Union ont imposé le verrouillage ou les restrictions.

La capitale nationale est déjà bloquée depuis le 19 avril. Le Ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, l’a récemment prolongé jusqu’au 10 mai. De même, le Bihar, l’Odisha, l’Uttar Pradesh, l’Haryana, le Karnataka, le Jharkhand, l’Himachal Pradesh et le Kerala ont annoncé un verrouillage complet.

Le gouvernement du Kerala a annoncé le verrouillage il y a quelques heures à peine. Selon des représentants du gouvernement, il y aura un verrouillage de 9 jours qui entrerait en vigueur le 8 mai. Il y avait déjà des restrictions strictes comme des restrictions dans l’État, mais le gouvernement a décidé de mettre en œuvre un verrouillage complet à la suite de la flambée des cas positifs. .

Le gouvernement de l’Uttar Pradesh, dirigé par le ministre en chef Yogi Adityanath, observe le verrouillage du week-end depuis quelques semaines. Mais avec l’augmentation continue du nombre de nouveaux cas, le gouvernement de l’État l’a maintenant prolongé jusqu’au 10 mai. De même, Haryana a initialement imposé des restrictions de type verrouillage dans neuf districts, mais a ensuite imposé une enquête à l’échelle de l’État qui est entrée en vigueur le 3 mai. .

Alors qu’Odisha a annoncé un verrouillage de 14 jours dans tout l’État, l’État du sud du Karnataka a imposé le verrouillage de la nuit du 27 avril au 12 mai. 15.

Le gouvernement de l’Himachal Pradesh a annoncé mercredi qu’il y aurait un verrouillage dans l’État du 7 au 16 mai.

Le Maharashtra, qui a été l’un des États les plus touchés, a imposé des restrictions de type lock-down le 5 avril. Les freins ont ensuite été prolongés et ils seront en place jusqu’au 15 mai maintenant.

Goa avait également imposé un verrouillage pour freiner la propagation du coronavirus. Il a levé le verrouillage lundi, mais le gouvernement a déclaré que les restrictions induites par le COVID-19 resteraient en vigueur jusqu’au 10 mai.

Des États comme le Bengale occidental et l’Assam – qui se sont récemment rendus aux urnes – ont annoncé des restrictions importantes. Uttarakhand a imposé plusieurs restrictions et même des arrêts de week-end pour empêcher la propagation de la maladie hautement contagieuse.

