Verrouillage dans le Maharashtra uniquement si la demande quotidienne en oxygène atteint 800 MT: Rajesh Tope

La veille, le gouvernement de l’État a interdit les rassemblements de plus de cinq personnes dans les lieux publics entre 21 heures et 6 heures du matin et a restreint le nombre de personnes autorisées aux fonctions publiques en raison d’une recrudescence des cas de coronavirus.

Un nouveau verrouillage ne sera imposé au Maharashtra que si la demande d’oxygène médical atteint 800 tonnes par jour, a déclaré samedi le ministre de la Santé publique Rajesh Tope.

Les cas d’Omicron augmentaient « rapidement », mais en général, ces patients ne se retrouvaient pas en soins intensifs et n’avaient pas besoin d’oxygène supplémentaire, a déclaré Tope, s’adressant à des journalistes à Jalna.

« Il n’y aura de verrouillage à l’échelle de l’État que si la demande d’oxygène médical atteint 800 tonnes métriques (par jour) », a-t-il ajouté.

Le ministre n’a pas évoqué le taux actuel de consommation d’oxygène médical dans l’Etat.

«Nous ne voulons pas que les gens soient confrontés à plus de restrictions, c’est pourquoi je lance un appel aux gens pour qu’ils adoptent un comportement approprié à Covid. Le port du masque est très important », a-t-il déclaré.

