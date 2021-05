Verrouillage de Blackburn: Will Blackburn entrera en verrouillage local – Nouvelles restrictions émises | UK | Nouvelles

Alors que le Royaume-Uni émerge des mesures de verrouillage, plusieurs régions du pays ont connu une augmentation des cas de coronavirus. Cela est dû au B.1.617.1 hautement transmissible ou variante indienne, qui inquiète les dirigeants locaux et déclenche une intensification des efforts de vaccination.

Plusieurs régions ont connu une augmentation des cas de Covid ces dernières semaines, avec de nouvelles directives introduites pour les zones touchées.

Bolton, dans le Grand Manchester, continue d’avoir le taux le plus élevé, avec 1 296 nouveaux cas dans les sept jours précédant le 20 mai, soit l’équivalent de 450,7 cas pour 100 000 habitants.

C’est de 282,4 en sept jours au 13 mai.

Blackburn avec Darwen dans le Lancashire a le deuxième taux le plus élevé, passant de 114,2 à 280,6, avec 420 nouveaux cas.

Bedford a le troisième plus haut, passant de 122,9 à 187,0, avec 324 nouveaux cas.

Les points chauds de la variante indienne couverts par les nouvelles directives sont:

Bedford Borough CouncilBlackburn avec Darwen Borough CouncilBolton Metropolitan Borough CouncilBurnley Borough CouncilKirklees CouncilLeicester City CouncilLondon Borough of HounslowNorth Tyneside Council

Le nouvel avis a été émis pour les zones les plus touchées, les gens étant invités à se rencontrer à l’extérieur dans la mesure du possible et à ne pas voyager en dehors des zones touchées.

Blackburn et le conseiller adjoint du chef adjoint du conseil municipal de Darwen, Phil Riley, a déclaré qu’il avait été surpris que le gouvernement ait émis cet avis, étant donné la nature des cas concernés.

Il a déclaré: «Alors que les chiffres augmentent, tout indique que les cas sont très concentrés parmi les adolescents et les jeunes.

“C’est ce à quoi nous nous attendions car il est clair que le vaccin n’est pas encore arrivé là-bas.”

Il a ajouté: «La très grande majorité des cas se produisent dans les écoles et les établissements d’enseignement, tandis que le nombre de cas critiques dans les hôpitaux est bien réduit par rapport à ce que nous avons vu précédemment.

“Je suis donc très surpris que le gouvernement ait décidé de cette ligne de conduite.”

Le gouvernement dit que toute personne dans les zones énumérées devrait:

Rencontrez-vous à l’extérieur plutôt qu’à l’intérieur lorsque cela est possible Gardez à deux mètres de distance des personnes avec lesquelles ils ne vivent pas (à moins qu’ils n’aient formé une bulle de soutien avec eux), cela inclut les amis et la famille avec lesquels ils ne vivent pas. il est essentiel, par exemple pour le travail (s’ils ne peuvent pas travailler à domicile) ou pour l’éducation

Ceux qui vivent à Blackburn avec Darwen et Burnley devraient également:

Faites-vous tester gratuitement deux fois par semaine et isolez-les s’ils sont positifs Continuez à travailler à domicile s’ils le peuvent Se faire vacciner quand on leur propose de le faire et encouragez les autres à le faire également

Maintenant, une annonce de Boris Johnson sur les dernières restrictions de verrouillage a été retardée.

Le porte-parole officiel de M. Johnson a déclaré lundi que la révision des règles de distanciation sociale serait publiée “dès que possible sur la base des dernières données, ce qui nous aidera à nous informer des mesures que nous pouvons prendre autour de la certification”.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il y avait un retard par rapport au plan initial, le porte-parole a déclaré: «Je pense qu’il est raisonnable pour une nouvelle variante comme celle-ci et la nécessité de rassembler autant de données que possible pour éclairer nos décisions.

“Il est juste de prendre le temps d’obtenir ces informations avant de prendre ces décisions finales.”