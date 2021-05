Verrouillage de Covid resserré au Bengale occidental, restrictions étendues dans plusieurs États

Samedi, des gens montent à bord d’un bus bondé dans le district de Nadia, au Bengale occidental, pour partir pour leur ville natale (Image PTI)

Le gouvernement du Bengale occidental a annoncé samedi un verrouillage à l’échelle de l’État du dimanche matin au 30 mai, bien qu’il se soit abstenu de le qualifier de verrouillage et l’a annoncé comme une restriction modifiée et élargie.

Certains autres États comme l’Uttar Pradesh et le Chhattisgarh ont étendu les restrictions, le décompte national des cas actifs ayant connu une baisse marginale.

Alors que tous les établissements gouvernementaux et non gouvernementaux resteront fermés, les mouvements de camions et de véhicules transportant des marchandises ont également été limités, à l’exception de ceux transportant de l’oxygène, du matériel médical, du poisson, du lait et des œufs et d’autres articles essentiels. Les pétroliers, les pompes à essence, les ateliers de réparation automobile et les magasins médicaux ont été exemptés. La circulation des véhicules privés et publics a été interdite, à l’exception de ceux transportant des patients vers et depuis les hôpitaux.

Les services de train et de bus interétatiques, les services de métro et les services de ferry ont été arrêtés. Le secrétaire en chef d’État, Alapan Bandopadhyay, a déclaré que le marché aux légumes et les épiceries resteraient ouverts de 6 h à 10 h, mais que les confiseries seraient autorisées à rester ouvertes jusqu’à 17 h. Alors que tous les moulins et usines resteront fermés à l’exception de ceux qui sont en exploitation continue, les moulins de jute fonctionneront avec 30% de main-d’œuvre et les jardins de thé avec 50% dans chaque quart de travail.

Bandopadhyay a déclaré que comme les moyens de subsistance de beaucoup de gens dépendent des jardins de thé et que la cueillette a lieu à des distances considérables sans aucun rassemblement, les jardins de thé ne seront pas fermés mais fonctionneront avec 50% de main-d’œuvre. Pareil pour les moulins à jute. Une industrie à forte intensité de main-d’œuvre, elle ne fermera pas complètement mais travaillera avec seulement 30% de la main-d’œuvre pour fabriquer des sacs de jute pour stocker les céréales uniquement.

Pendant ce temps, le gouvernement du Chhattisgarh a demandé aux autorités de tous les 28 districts de prolonger le verrouillage jusqu’au 31 mai alors même qu’il accordait davantage d’assouplissements dans les activités économiques et autres, a déclaré un responsable.

Le verrouillage, actuellement en vigueur dans tous les districts de l’État, devait prendre fin dans la plupart des régions le 15 mai à minuit. Le Bihar a également prolongé le verrouillage, qui devait prendre fin le 15 mai, jusqu’au 25 mai, tandis que le Maharashtra a déjà annoncé le maintien des restrictions de type lock-down jusqu’en juin.

La capitale nationale, qui est en lock-out, a enregistré samedi 6 430 nouveaux cas et 337 décès alors que le taux de positivité a chuté à 11,32%.

Le député a imposé le «couvre-feu de Janta» jusqu’au 17 mai, seuls les services essentiels étant autorisés, tandis que les districts sont autorisés à le prolonger. Le 11 mai, le Gujarat a prolongé le couvre-feu nocturne et d’autres restrictions de jour dans 36 villes jusqu’au 18 mai. Goa a imposé un couvre-feu du 9 au 24 mai.

Dans le sud, le Kerala a prolongé un verrouillage total du 8 mai au 23 mai. Le Tamil Nadu est fermé du 10 au 24 mai. Pondichéry a prolongé le verrouillage du 10 au 24 mai. Telangana a imposé un verrouillage de 10 jours à partir du 12 mai L’Andhra Pradesh a imposé un couvre-feu de 12 h à 6 h jusqu’au 18 mai.

