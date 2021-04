Verrouillage de Delhi: Flipkart et Amazon suspendent les commandes de produits non essentiels suite à une commande du gouvernement

Les nouvelles directives visent à freiner la propagation du COVID-19.

Verrouillage de Delhi: les plateformes de vente au détail en ligne Flipkart et Amazon ont suspendu les commandes de produits non essentiels dans la capitale nationale conformément aux directives de verrouillage d’une semaine du gouvernement de Delhi. Les nouvelles directives, visant à freiner la propagation du COVID-19, autorisent la livraison de produits uniquement essentiels par le biais du commerce électronique entre 22 heures le 19 avril et 5 heures du matin le lundi suivant.

Delhi est notamment le deuxième grand marché après le Maharashtra à interdire aux plateformes de commerce électronique d’envoyer des articles non essentiels aux consommateurs.

Une recherche rapide sur Amazon India et Flipkart pour les éléments non essentiels, tels que l’électronique, les meubles et plus encore, montre qu’ils ne sont pas livrables sur les codes PIN à Delhi. Les produits qui relèvent de l’essentiel comprennent la nourriture, les produits pharmaceutiques et les équipements médicaux – Amazon India et Flipkart acceptent les commandes pour le même bien que les livraisons puissent prendre plus de temps que la normale en fonction de la région. Les plates-formes de livraison de nourriture continueront également à être opérationnelles pendant le verrouillage de l’État.

Comme prévu, les agents de livraison devront se procurer des e-pass auprès des autorités concernées.

