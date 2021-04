Verrouillage de dernier recours: dans la nouvelle stratégie Covid de PM Modi, concentrez-vous sur la discipline – 5 points clés

Un jour où l’Inde a enregistré plus de 2 lakh nouveaux cas de coronavirus pour la 6e journée consécutive, le Premier ministre Modi a semblé ferme dans sa détermination à ce que la nation vainc le virus. (Photo: ANI / Twitter)

Au milieu d’un fort bourdonnement autour du verrouillage total de la couronne en Inde, le Premier ministre Narendra Modi s’est adressé à la nation dans une émission télévisée mardi. Dans son discours de 20 minutes, le Premier ministre Modi a admis que la deuxième vague du coronavirus était comme une “ tempête ” qui a frappé l’Inde. Cependant, contrairement à ce que beaucoup s’attendaient à être un discours national d’annonce de verrouillage, le Premier ministre Modi a parlé d’une nouvelle politique d’autodiscipline et d’un accent renouvelé sur les “ zones de micro-confinement ”. Louant les travailleurs de la santé, le Premier ministre Modi a déclaré qu’il comprenait les luttes auxquelles chacun d’entre eux était confronté. Alors que l’Inde continue de lutter contre la deuxième vague d’infections à Covid-19, voici 5 points à retenir du discours du Premier ministre Modi à la nation:

1: Un jour où l’Inde a enregistré plus de 2 lakh de nouveaux cas de coronavirus pour la 6e journée consécutive, le Premier ministre Modi a semblé ferme dans sa résolution de la nation vaincre le virus. Tout en affirmant que les choses étaient difficiles, il a clairement indiqué que le plan d’avancement de la nation ne reposerait que sur le courage et la détermination.

2: PM Modi a abordé la question de l’approvisionnement en oxygène. Le Premier ministre Modi a déclaré qu’il était conscient de la pénurie à laquelle étaient confrontés les gouvernements des États. Sans donner beaucoup de détails, PM Modi a déclaré que le Centre prend toutes les dispositions possibles pour répondre à la poussée d’approvisionnement en oxygène dans diverses régions du pays.

3: Le Premier ministre Modi a déclaré que l’Inde pouvait vaincre le virus avec le vaccin et augmenter le nombre de lits à travers le pays pour traiter les personnes souffrant de symptômes aigus dus à une infection à Covid-19. Le PM Modi a déclaré qu’à ce jour, 12 crores indiens ont été inoculés. Il a également parlé de la phase du 1er mai de la campagne de vaccination de masse.

4: Bien que le PM Modi ne l’ait pas appelé explicitement, il a abordé la question de l’exode de la main-d’œuvre migrante. Il a déclaré que les gouvernements des États devraient veiller à ce que les personnes appartenant à la population flottante soient vaccinées dans les villes. Il a également déclaré que les États doivent garantir de nouvelles mesures de confiance pour aider les migrants.

5: Le point le plus important à retenir du discours du Premier ministre a été qu’il a demandé aux États de considérer le “ verrouillage comme le tout dernier recours ”. Il a également demandé aux jeunes de former des comités de discipline pour assurer un comportement approprié à Covid au niveau local. Il a dit que si chacun de nous prenait cet engagement, aucun État ou ville ne formerait de zones de confinement.

