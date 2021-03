Verrouillage de la France: Macron contraint d’agir alors que les cas augmentent – couvre-feu de 19 heures dans tout le pays | Monde | Nouvelles

S’adressant à la nation ce soir, le président français a annoncé que le pays entrerait dans un autre verrouillage, qui verra un couvre-feu de 19 heures imposé à l’ensemble du pays. Il a également annoncé que les magasins non essentiels devraient fermer. M. Macron a déclaré qu’il avait été contraint d’agir pour contenir le COVID-19, les cas ayant augmenté de 55% en quinze jours.

Les nouvelles mesures annoncées par M. Macron seront débattues et votées demain au parlement français.

M. Macron a cherché à éviter d’introduire un troisième verrouillage national depuis le début de l’année, mais la hausse des chiffres et l’émergence d’une nouvelle pression inquiétante sur Covid ont poussé les responsables à introduire des mesures plus strictes.

La semaine dernière, le président français a défendu sa décision de ne pas imposer un troisième verrouillage, malgré la flambée des infections.

Des médecins parisiens ont identifié une nouvelle variante du COVID-19, plus facilement transmissible.

Les scientifiques de l’hôpital Henri Mondor ont déclaré que la variante avait 18 nouvelles mutations, dont deux qui peuvent se propager plus rapidement et combattre les vaccins avec plus de succès que la souche d’origine.

Jusqu’à présent, il semble y avoir peu de cas de cette variante, surnommée la variante Henri Mondor, mais on dit qu’elle se propage rapidement.

Quarante et un médecins à Paris ont averti que les hôpitaux devraient bientôt commencer à choisir les patients à traiter, car ils sont presque à pleine capacité.

Écrivant dans Le Journal de Dimanche, ils déclarent: «Tous les indicateurs montrent que les mesures actuelles sont et seront insuffisantes pour inverser rapidement la courbe alarmante des contaminations».

JUST IN: les chefs de l’UE ne parviennent pas à conclure un nouvel accord d’approvisionnement en vaccins Covid-19

Hier soir, la France a signalé que plus de 5 000 patients étaient en réanimation, le nombre le plus élevé cette année et dépassant le pic atteint lors d’un verrouillage de six semaines à l’automne.

Les régions où les infections augmentent sont également confrontées à une pénurie de lits, avec une moyenne de 37 000 nouveaux cas par jour signalés dans tout le pays la semaine dernière.

La France n’est pas le seul pays confronté à une augmentation des infections, la Pologne, l’Italie, l’Allemagne et l’Ukraine constituant les cinq premiers pays européens avec les cas les plus récents chaque jour.

Les cinq pays ont augmenté considérablement au cours de la dernière quinzaine.