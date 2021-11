Verrouillage de l’Autriche : des restrictions complètes seront imposées alors que la quatrième vague déferle sur l’Europe | Monde | Nouvelles

Le gouverneur conservateur de Haute-Autriche, Thomas Stelzer, a déclaré que s’il n’y avait pas de verrouillage à l’échelle nationale, la région entrerait dans « un verrouillage de plusieurs semaines à partir de la semaine prochaine », a rapporté Die Presse. La région de Salzbourg a également accepté de se joindre à ces mesures, annonçant dans un déclaration selon laquelle ils étaient nécessaires « compte tenu de la forte augmentation continue des nouvelles infections corona ».

Le gouverneur de Salzbourg, Wilfried Haslauer, a déclaré: « Nous ne voyons plus d’alternative à un verrouillage. »

Les régions – qui bordent toutes deux l’Allemagne – abritent environ 1,6 million de personnes.

La Haute-Autriche est un bastion du Parti de la liberté d’extrême droite et critique des vaccins et a le taux d’infection le plus élevé du pays et son taux de vaccination le plus bas.

Lui et Saltzberg ont tous deux été durement touchés par le virus – un fait que beaucoup ont imputé à leurs taux de vaccination relativement faibles.

Avec seulement 64% de sa population, l’Autriche a lutté pour contenir le virus – en particulier pendant les mois souvent torrides de la grippe hivernale.

Lundi, son gouvernement a mis en place un verrouillage controversé à deux niveaux.

Cela signifie que les personnes non vaccinées n’étaient autorisées à quitter leur domicile que pour certaines raisons, notamment l’achat de produits d’épicerie essentiels et le travail.

Son imposition a indigné de nombreux Autrichiens – qui ont une importante population d’anti-vaccins.

Hier, des milliers de manifestants anti-confinement sont descendus dans les rues de Graz, la troisième plus grande ville d’Autriche.

Un grand rassemblement est également prévu samedi dans la capitale de Vienne, auquel ne peut assister le chef du parti d’extrême droite pour la liberté Herbert Kickl car il avait été testé positif au virus.

Mais alors que le mouvement anti-vaxxer se poursuit, le chancelier autrichien Alexander Schallenberg a continué à implorer les gens de se faire piquer.

M. Schallenberg, qui a révélé que les mesures sont provisoirement conçues pour durer 10 jours, a déclaré à une radio locale : « Mon objectif est très clair : faire vacciner les non vaccinés, pas enfermer les non vaccinés.