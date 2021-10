Verrouillage de Manchester: la police armée plonge dans une «opération majeure» après une fusillade | Royaume-Uni | Nouvelles

Une partie de Copthorne Crescent à Longsight a dû être enregistrée pendant que la police répondait à l’incident. La police du Grand Manchester a maintenant confirmé qu’une fusillade avait eu lieu dans la région.

Les habitants du quartier ont été informés par la police qu’ils avaient affaire à un « incident très grave ».

Des témoins oculaires ont déclaré que des objets ensanglantés ont été vus au milieu de la route où l’incident a eu lieu.

LIRE LA SUITE: Un homme est mort après avoir agressé une femme et un garçon

Les images de la scène montrent que plusieurs véhicules de police ont rassemblé l’incident.

Des médecins légistes ont également été aperçus en train d’arriver sur les lieux.

Une déclaration de la police du Grand Manchester disait : « Vers 19 h 20 ce soir (20 octobre), la police a été appelée pour signaler qu’un homme avait été abattu sur Copthorne Crescent, à Manchester.

« Les services d’urgence sont intervenus et un homme d’une vingtaine d’années a été transporté à l’hôpital avec des blessures par balle.

« Les enquêtes sont en cours et aucune arrestation n’a été effectuée.

« Une scène reste en place et on ne pense pas qu’il y ait une menace plus large pour le public. »