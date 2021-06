Verrouillage de Melbourne: l’Australie étend les restrictions en raison de l’inquiétude suscitée par l’augmentation des cas de Covid | Monde | Nouvelles

Le premier ministre par intérim de Victoria, James Merlino, a annoncé la prolongation du verrouillage dans un communiqué. Il a décrit la situation comme « quelque chose d’encore plus grave » après que l’État a signalé 60 cas locaux et plus de 350 sites d’exposition.

Les autorités ont également enregistré une variante de l’agent pathogène qui, selon M. Merlino, est “plus rapide et plus contagieuse que ce que nous avons vu auparavant”.

Il a écrit : « À ce jour, l’approche a été de suivre la propagation via les amis, la famille et les collègues de travail.

« Les gens passent du temps ensemble pendant des minutes et des heures, pas des secondes.

“Ce que nous voyons maintenant, c’est autre chose – quelque chose d’encore plus grave.

“Au moins un cas actuel sur dix a attrapé ce virus d’un étranger.”

Dans sa déclaration, le Premier ministre a également salué la vaccination comme “le meilleur moyen d’arrêter le virus”.

Cependant, il a souligné que seulement deux pour cent de la population sont complètement vaccinés et que « si nous laissons cette chose courir, les cas vont exploser ».

Il a ajouté: “C’est pourquoi, sur les conseils du médecin hygiéniste en chef Brett Sutton, les restrictions actuelles resteront en place à Melbourne pendant sept jours supplémentaires, avec quelques petits changements.”