Verrouillage du Capitole américain: que se passe-t-il au Capitole américain? «INCIDENT CRITIQUE» | Monde | Nouvelles

Le Capitole américain est officiellement verrouillé, suite à des informations faisant état d’une menace pour la sécurité extérieure, a averti la police. Ils répondent aux rapports que quelqu’un « a enfoncé dans un véhicule » dans deux policiers.

La police a été forcée d’ouvrir le feu sur la barricade nord du complexe du Capitole, selon ABC News.

Un suspect a été placé en garde à vue, tandis que les deux policiers ont été emmenés à l’hôpital.

L’un des policiers aurait été grièvement blessé.

La police américaine du Capitole (USPC) a maintenant bloqué plusieurs parties de la zone, y compris deux fermetures de routes à Capitol Hill.

La police du Capitole des États-Unis (USCP) a tweeté: « INCIDENT CRITIQUE: L’USCP répond au point d’accès des véhicules North Barricade le long de Constitution Avenue pour avoir signalé que quelqu’un avait percuté un véhicule dans deux agents de l’USCP.

«Un suspect est en garde à vue. Les deux policiers sont blessés. Tous les trois ont été transportés à l’hôpital.

<< En raison de la menace de sécurité extérieure à la barricade nord du Capitole des États-Unis, les fermetures de routes suivantes sont en vigueur:

-Avenue de la Constitution entre Second Street NE et First Street NW.

– Première rue entre Constitution Avenue NE et Independence Avenue SE. «

Plus à venir…