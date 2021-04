Verrouillage du coronavirus dans le Maharashtra: le verrouillage complet entraînera de terribles conséquences, selon le scientifique en chef de l’OMS

Citant des exemples précédents de verrouillage, il a ajouté que les gens ont tendance à être plus détendus après la levée du verrouillage et qu’une fois le verrouillage imposé levé, un nombre encore plus élevé de cas sera signalé.

Alors même que plusieurs États envisagent un verrouillage complet pour maîtriser le nombre croissant de cas de coronavirus, le scientifique en chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Dr Soumya Swaminathan, a déconseillé le verrouillage. Le Dr Swaminathan a déclaré à l’Indian Express que les conséquences de l’imposition d’un autre verrouillage complet seraient terribles même si elle appelait les gens à maintenir une distance physique et à se conformer à toutes les directives relatives aux coronavirus.

Outre le Dr Swaminathan, de nombreux experts en Inde se sont également fermement opposés au verrouillage complet. Le professeur LS Shashidhara, qui est professeur à l’IISER, à Pune et à l’Université Ashoka, a déclaré à l’Indian Express que la transmission communautaire du virus est endémique et que même pendant le verrouillage, le virus continuera de se propager dans les communautés locales. Citant des exemples précédents de verrouillage, il a ajouté que les gens ont tendance à être plus détendus après la levée du verrouillage et qu’une fois le verrouillage imposé levé, un nombre encore plus élevé de cas sera signalé.

Sur le front de la vaccination, le Dr Swaminathan a déclaré que des vagues successives de coronavirus restent une possibilité jusqu’à ce qu’une grande partie de la population ait été vaccinée contre le coronavirus et soit immunisée contre la maladie. Elle a ajouté que la deuxième vague devait être maîtrisée le plus rapidement possible et qu’un grand nombre de personnes devaient être vaccinées au plus tôt. Selon les dernières directives de vaccination publiées par l’Organisation mondiale de la santé, les 2 doses de vaccin Covishield peuvent être inoculées avec un intervalle d’environ 8 à 12 semaines. De cette façon, plus de personnes pourraient être vaccinées dans une période plus courte.

Parlant des lignes directrices sur les vaccins, le Dr Swaminathan a déclaré que les vaccins jusqu’à présent n’ont pas été recommandés pour les enfants. Elle a également déclaré qu’en étirant l’écart entre deux doses de vaccin contre le coronavirus jusqu’à 12 semaines, de plus en plus de personnes peuvent être inoculées rapidement avec le vaccin. À l’heure actuelle, le pays vaccine un total de 26 lakh par jour par rapport aux États-Unis qui vaccinent le plus grand nombre de personnes – 30 lakh – par jour.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.